Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сполучені Штати передали Україні близько 20 ракет ATACMS, - NYT

Сполучені Штати передали Україні близько 20 ракет ATACMS, - NYT

18 жовтня, 2023 середа
11:10
Війна з Росією ракети великої дальності ATACMS

Україна отримала від Сполучених Штатів близько 20 далекобійних ракет ATACMS. Проте Сили оборони не можуть використовувати їх для ударів по території Росії

Про це пише The New York Times.

Двоє західних чиновників заявили, що Сполучені Штати направили близько 20 ракет ATACMS в Україну.

Кількість ракет, за словами чиновників, була невеликою. Вони являють собою касетні боєприпаси, які викидають 950 невеликих бомб та можуть завдати шкоди на великій території. Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку Сполучені Штати не підписали.

Зазначається, що версія ракети, надіслана США, має обмежений радіус дії. Проте її достатньо, щоб досягти майже всіх основних баз, які Росія використовувала для повітряної підтримки і постачання своїх військ в Україні. 

Однією з умов, поставлених перед українцями, є те, що ATACMS не можуть бути використані для нападу на російську територію, сказав один з чиновників.

Що передувало

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську.

Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.

Увечері президент України Володимир Зеленський заявив про застосування їх проти російських військ, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував, як українські захисники їх використовували.

Білий дім підтвердив передачу Україні ракет: "США нещодавно доставили в Україну ракети ATACMS радіусом дії до 100 миль (близько 160 км - ред.) в рамках нашої постійної підтримки українського народу від жорсткого вторгнення Росії".

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами. The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.

22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS

28 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що надання Україні ракет дальнього радіуса дії обговорювали під час зустрічі президент Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня.

3 жовтня агентство Bloomberg повідомило, що Пентагон готовий дуже швидко надати Україні ракети ATACMS – чекають лише остаточної згоди президента США Джо Байдена.

10 жовтня радник Байдена Салліван розповів хто опирався наданню Україні ATACMS.

Україна
Росія
російська армія
окупанти
США
допомога США Україні
Світ про Україну
Читайте також:
відео з ізраїльською заручницею
17 жовтня, 2023 вiвторок
Франція засудила оприлюднення ХАМАСом відео з полоненими
17 жовтня, 2023 вiвторок
Атака на аеродроми поблизу Бердянська та Луганська: генерал Романенко розповів, якою зброєю ЗСУ могли завдати удару
17 жовтня, 2023 вiвторок
ССО підтвердили удар по аеродромах в Луганську та Бердянську. Знищено 9 гелікоптерів та склад боєприпасів
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
18 жовтня
11:23
затриманий житель Дніпропетровщини
Працював на пропагандиста Татарського: жителю Дніпропетровщини оголосили про підозру в держзраді
11:22
Starlink
Ізраїль веде перемовини зі SpaceX щодо розгортання у країні Starlink, – TechCrunch
11:17
Ексклюзив
Не далекобійні: Згурець проаналізував версію ракет ATACMS, які передали Україні
11:17
Оновлено
Наслідки влучання російської ракети по селу Обухівка Дніпропетровської області
Росія вдарила ракетами по приватному сектору на Дніпропетровщині: загинула жінка, 4 людей поранено
11:16
Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Президент США Байден прибув до Ізраїлю
10:54
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію двох командирів ХАМАСу
10:48
Стремоусов
Загиблого колаборанта Стремоусова засудили до довічного позбавлення волі з конфіксацією
10:48
Огляд
заставочна
Карта бойових дій за період 12-18 жовтня: Авдіївка не стала Бахмутом, ATACMS накрили аеродроми ЗС РФ
10:45
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
10:36
соцмережа Х (Твіттер)
Соцмережа Х тестує платну підписку для нових користувачів у розмірі $1
10:32
Etsy Payments
Українці зможуть офіційно відкрити онлайн-магазини на платформі Etsy
10:29
Авдіївка, ракетний удар
Російський наступ в районі Авдіївки став наймасштабнішим з 2014 року, - Барабаш
10:23
молоко
Швейцарія виділила кошти на підтримку виробників молока в семи областях України: як отримати допомогу
10:17
Оновлено
військові кораблі РФ
Корабельне угруповання ворога вдвічі зменшилось: РФ утримує у Чорному морі 6 суден
10:13
На фото: Артем Шевченко
"Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі": на Франкфуртському книжковому ярмарку презентували друкопис Артема Шевченка
10:09
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_1710
Подібної недбалості ще не було: боєць ЗСУ про шалені втрати ворога біля Авдіївки
10:02
OPINION
Тімоті Снайдер
Терор і боротьба з терором
09:57
Петр Фіала
Прем'єр Чехії планує перенести посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва у Єрусалим
09:51
Оновлено
обстріл Херсонщини, 18.10.23
Вночі росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку
09:45
На Харківщині в полі підірвався трактор, водій загинув на місці
09:32
Пропалестинський протест біля консульства Ізраїлю в Стамбулі
У Туреччині біля дипустанов Ізраїлю відбулися протести: мітингарі звинуватили ЦАХАЛ в ударі по лікарні в Газі
09:30
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
Розвідка Британії назвала головну ціль наступу росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку
09:13
побиття дитини матір'ю
Подряпини та синці на шиї: у Києві виховательку дитсадка підозрюють у побитті дитини
09:02
OPINION
Олекса Шалайський
БЕБ у "Криївці" і з автоматами
08:59
Оновлено
Джо Байден
Байден відклав візит в Йорданію та доручив зібрати інформацію про обстріл лікарні в Газі
08:41
Оновлено
РФ вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: двоє загиблих, є поранені та зниклі безвісти. Зеленський відреагував
08:18
Бєлгород
У Росії заявили про атаку дронів над Чорним морем і на Бєлгородську та Курську області
08:00
Інфографіка
На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки, на Авдіївському ворог намагається створити оточення, - Генштаб
07:49
OPINION
Микола Княжицький
Про вибори у Польщі
07:20
ракета ATACMS
ISW спрогнозував наслідки для РФ від надання Україні ATACMS
06:59
У Відні представили фільм "Табір мужності" про дівчинку з Маріуполя та її бабусю
06:47
Підтримка України буде єдиною темою наступного засідання Євроради, - Мішель
06:24
ХАМАС
ХАМАС висловив готовність звільняти цивільних заручників, - NBC
05:53
Оновлено
Теракт у Брюсселі
Вбивства в Брюсселі: відповідальність за теракт взяла "ІД"
04:34
Оновлено
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
У країнах Близького Сходу та Північної Африки спалахнули протести після атаки по лікарні в Газі
02:31
На фото біженці з України
Латвія надасть 10 млн євро на допомогу українським біженцям
01:17
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
"Декотрі переконані, що можуть відволікти нас від підтримки України": у ЄС закладений бюджет на допомогу Україні
01:06
Петр Фіала
Чехія планує відмовитися від російської нафти протягом кількох місяців
00:43
США Ізраїль
США допомагатимуть Ізраїлю на постійній основі та спрямують 2 тис. морських піхотинців
00:34
Сергій Сидорчук, Артем Довбик, Олександр Караваєв (зліва - направо), Мальта - Україна
Євро-2024: турнірна таблиця групи збірної України після 8-го туру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV