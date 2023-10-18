Сполучені Штати передали Україні близько 20 ракет ATACMS, - NYT

Про це пише The New York Times.

Двоє західних чиновників заявили, що Сполучені Штати направили близько 20 ракет ATACMS в Україну.

Кількість ракет, за словами чиновників, була невеликою. Вони являють собою касетні боєприпаси, які викидають 950 невеликих бомб та можуть завдати шкоди на великій території. Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку Сполучені Штати не підписали.

Зазначається, що версія ракети, надіслана США, має обмежений радіус дії. Проте її достатньо, щоб досягти майже всіх основних баз, які Росія використовувала для повітряної підтримки і постачання своїх військ в Україні.

Однією з умов, поставлених перед українцями, є те, що ATACMS не можуть бути використані для нападу на російську територію, сказав один з чиновників.

Що передувало

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську.

Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.

Увечері президент України Володимир Зеленський заявив про застосування їх проти російських військ, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував, як українські захисники їх використовували.

Білий дім підтвердив передачу Україні ракет: "США нещодавно доставили в Україну ракети ATACMS радіусом дії до 100 миль (близько 160 км - ред.) в рамках нашої постійної підтримки українського народу від жорсткого вторгнення Росії".

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами. The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.

22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS

28 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що надання Україні ракет дальнього радіуса дії обговорювали під час зустрічі президент Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня.

3 жовтня агентство Bloomberg повідомило, що Пентагон готовий дуже швидко надати Україні ракети ATACMS – чекають лише остаточної згоди президента США Джо Байдена.

10 жовтня радник Байдена Салліван розповів хто опирався наданню Україні ATACMS.