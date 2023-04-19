Про це інформує CNN з посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр.

У середу, 19 квітня, адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про додаткову допомогу Україні в галузі безпеки, включаючи боєприпаси.

Це буде 36 пакет допомоги на тлі безперервної війни Росії.

"Пакет включатиме більше боєприпасів для наданих США ракетних систем HIMARS та протиброньових систем, а також додаткові артилерійські снаряди. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити свою демократію та захистити свій народ", - сказала Жан-П'єр.

Допомога є "частиною наших постійних зусиль, спрямованих на те, аби допомогти Україні захиститися від жорстокого вторгнення РФ".

Вартість допомоги нині не уточнюється.