Ракети для HIMARS і додаткові боєприпаси: США готують новий пакет допомоги для України
Сполучені Штати Америки підготували черговий пакет військової допомоги Україні, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії
Про це інформує CNN з посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр.
У середу, 19 квітня, адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про додаткову допомогу Україні в галузі безпеки, включаючи боєприпаси.
Це буде 36 пакет допомоги на тлі безперервної війни Росії.
"Пакет включатиме більше боєприпасів для наданих США ракетних систем HIMARS та протиброньових систем, а також додаткові артилерійські снаряди. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити свою демократію та захистити свій народ", - сказала Жан-П'єр.
Допомога є "частиною наших постійних зусиль, спрямованих на те, аби допомогти Україні захиститися від жорстокого вторгнення РФ".
Вартість допомоги нині не уточнюється.
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