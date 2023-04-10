Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
Німеччина відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси
Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.
До пакету увійшли: одна броньована інженерна машина DACHS на базі німецького танка Leopard 2, вісім розвідувальних дронів, вісім вантажівок Zetros, вісім мобільних антенно-щоглових систем.
Також Німеччина передала 23 520 патронів калібру 40-мм.
- 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.
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