Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Кулемети, інженерні машини та антидронові системи: Німеччина оновила список допомоги Україні

Кулемети, інженерні машини та антидронові системи: Німеччина оновила список допомоги Україні

24 березня, 2023 п'ятниця
15:10
Суспільство БМП Marder

Уряд Німеччини опублікував оновлення щодо військової підтримки Збройних Сил України. До списку увійшли інженерна техніка, антидронні системи, кулемети та інше обладнання

Про це ідеться на офіційному сайті відомства.

Офіційний Берлін оприлюднив деталі нового пакета військової допомоги Україні, який вже передано ЗСУ. З-поміж іншого, українські захисники отримали інженерну техніку, антидронні системи, кулемети та інше обладнання.

Зокрема у списку зазначаються:

  • 70 німецьких єдиних кулеметів MG3 калібру 7,62×51 мм НАТО для встановлення на танки Leopard 2, БМП Marder та Dachs;
  • Запчастини для Leopard 2 та Marder;
  • 30 систем виявлення дронів;
  • Три інженерні броньовані машини Pionierpanzer 2 Dachs на базі німецького танка Leopard 1.

З 1 січня 2022 року військова допомога Німеччини для Збройних Сил України сягнула понад 2,7 млрд євро.

  • 16 березня стало відомо, що Німеччина передала України черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II.
  • Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили готовність продовжувати санкційну політику проти Росії.
Новини
Світ
Україна
Німеччина
зброя для України
Читайте також:
Джозеф Байден
23 березня, 2023 четвер
США не запросили Туреччину та Угорщину на представницький Саміт за демократію, - Foreign Policy
24 березня, 2023 п'ятниця
Пригожин спростував заяви Кремля, що РФ воює з НАТО в Україні, - ISW
Рональд ДеСантіс
23 березня, 2023 четвер
Головний конкурент Трампа на кандидатство у президенти США Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 40.56
    Продаж 41.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 березня
16:44
прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Прем'єр Іспанії Санчес закликав "прислухатися до Китаю", щоб припинити війну в Україні
16:30
окупанти крим
На Донеччині росіяни мобілізували майже всіх водіїв маршруток, - ЦНС
16:29
На фото Збройні сили України
У Раду внесли законопроєкт про дозвіл військовим демобілізовуватися: кого стосується
16:19
Естонія
З Естонії вислали дипломата посольства РФ за участь у підриві безпеки та конституційного ладу країни
16:18
Ексклюзив
Окупанти
Всі медичні та санаторні заклади в Бердянську окупанти перетворили на шпиталі для своїх поранених військових, - речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитрашківський
16:12
психолог
В Україні запустили кампанію "Ти як?", присвячену ментальному здоров’ю і боротьбі зі стресом
16:12
Джорджія Мелоні
Прем'єрка Італії Мелоні заблокувала продаж італійської компанії фірмі, пов'язаній з російським Yandex
16:09
літній дощ
Тепла погода без опадів, в деяких областях можливий дощ: прогноз на 25 березня від Наталки Діденко
16:04
НАБУ, САП
Пропонував 24 млн грн за позитивний аудит спецоб'єкта ЗСУ: ексчиновника Міноборони засудили до 4,5 року ув'язнення
16:03
OPINION
Олексій Біловол
Росія 404
15:58
OPINION
на фото Яна Матвійчук
Дозвіл на зброю має стати беззаперечним правом українців
15:53
Ворог уранці обстріляв приватні будинки в Оріхові на Запоріжжі, є поранений
15:40
Фотографія з Азовсталі Дмитра Ореста Козацькго
Зеленського просять встановити День вшанування захисників Маріуполя, "Азов" закликав підтримати петицію
15:34
РФ обстріляла плавні в Херсоні: є загиблий і поранений
15:21
домашнє насильство
Місія ООН із прав людини виявила в Україні 133 жертви сексуального насильства, з них 85 – чоловіки
15:20
Путін Гаага
Конституційний суд Вірменії визнав відповідність Римського статуту конституції країни
15:03
на фото: завали
11 років за ґратами: коригувальниці російських ударів по Миколаєву винесли вирок
14:51
Володимир Зеленський
Зеленський: Ми зараз – на вирішальному етапі боротьби, яка триває протягом століть
14:51
Анонс
Христина Парубій, війна, волонтери, війна і волонтери
Думали, що 200-й, а виявився живий: як шукають зниклих безвісті військових. Марія Петришин в проєкті "Війна і волонтери"
14:39
Буча геноцид труп
Через російську агресію загинули понад 8 тисяч цивільних українців, - ООН
14:37
тероборона
Визнати бійців тероборони, які у перші дні вторгнення стали на захист держави, учасниками бойових дій – "Євросолідарність" зареєструвала законопроєкт
14:15
Валерій Залужний
Рік тому ЗСУ знищили один з флагманів флоту РФ у Бердянську. Залужний показав відео
14:14
У США обмежать доступ дітей до соцмереж
Юта першим з американських штатів запровадить обмеження на використання соціальних мереж дітьми
14:05
на фото: Сергій Попко
Росія, імовірно, продовжуватиме здійснювати повітряні напади по українських містах, - начальник КМВА Попко
14:04
Огляд
Руслан Коцаба
Атака на патріотів. Як Кремль використовує держзрадника Коцабу для пацифізму
14:01
OPINION
Сергій Марченко
У справі Сенниченка жодний корупціонер не постраждав
13:48
Марк Міллі
За кілька місяців Іран може виготовити ядерну бомбу, - Пентагон
13:32
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Росія може виготовляти не більше 1000 танків на рік, - військовий експерт Саламаха
13:30
Україна повернула 7 дітей, яких окупанти примусово вивезли в жовтні 2022 року
13:26
У тимчасово окупованому Криму розпочали евакуацію людей, які співпрацюють із загарбницькою владою, - Юсов
13:21
Ван І
Китай закликав Європу підтримати його мирний план щодо України
13:11
прикордонники
Іноземні прикордонні служби повертатимуть українських чоловіків, які незаконно перетнули кордон, – ДПСУ
12:49
посівна, трактор
До сівби ярих культур приступили вже 18 областей України
12:42
Оновлено
Уночі ворог обстрілював Сумщину: пошкоджено будівлі, 10 людей поранені, 2 людини загинули
12:38
У Гонконгу сталося ДТП, постраждали близько 90 людей
Внаслідок ДТП у Гонконгу постраждали близько 90 людей
12:37
Україна передала Росії важкопоранених полонених
12:37
Raiffeisen Bank
ЄЦБ наполягає на тому, щоб Raiffeisen Bank покинув російський ринок, - Reuters
12:33
Анонс
На Еспресо - телепрем'єра міні-серіалу "Моя війна"
12:31
Акумуляторні станції передано на фронт
12:31
СБУ затримала двох російських агентів
СБУ затримала двох російських агентів: серед них – інженер-конструктор заводу Мотор Січ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV