Кулемети, інженерні машини та антидронові системи: Німеччина оновила список допомоги Україні
Уряд Німеччини опублікував оновлення щодо військової підтримки Збройних Сил України. До списку увійшли інженерна техніка, антидронні системи, кулемети та інше обладнання
Про це ідеться на офіційному сайті відомства.
Офіційний Берлін оприлюднив деталі нового пакета військової допомоги Україні, який вже передано ЗСУ. З-поміж іншого, українські захисники отримали інженерну техніку, антидронні системи, кулемети та інше обладнання.
Зокрема у списку зазначаються:
- 70 німецьких єдиних кулеметів MG3 калібру 7,62×51 мм НАТО для встановлення на танки Leopard 2, БМП Marder та Dachs;
- Запчастини для Leopard 2 та Marder;
- 30 систем виявлення дронів;
- Три інженерні броньовані машини Pionierpanzer 2 Dachs на базі німецького танка Leopard 1.
З 1 січня 2022 року військова допомога Німеччини для Збройних Сил України сягнула понад 2,7 млрд євро.
- 16 березня стало відомо, що Німеччина передала України черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II.
- Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили готовність продовжувати санкційну політику проти Росії.
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