Про це ідеться на офіційному сайті відомства.

Офіційний Берлін оприлюднив деталі нового пакета військової допомоги Україні, який вже передано ЗСУ. З-поміж іншого, українські захисники отримали інженерну техніку, антидронні системи, кулемети та інше обладнання.

Зокрема у списку зазначаються:

70 німецьких єдиних кулеметів MG3 калібру 7,62×51 мм НАТО для встановлення на танки Leopard 2, БМП Marder та Dachs;

Запчастини для Leopard 2 та Marder;

30 систем виявлення дронів;

Три інженерні броньовані машини Pionierpanzer 2 Dachs на базі німецького танка Leopard 1.

З 1 січня 2022 року військова допомога Німеччини для Збройних Сил України сягнула понад 2,7 млрд євро.