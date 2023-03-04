США та Німеччина домовились продовжувати санкційний тиск на РФ

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Політики обговорили поточні зусилля щодо надання гуманітарної, економічної, політичної підтримки та допомоги у сфері безпеки, а також важливість міжнародної солідарності з народом України.

"Байден і Шольц підтвердили своє зобов’язання накладати на РФ обмеження за її агресію стільки, скільки буде потрібно", - зазначили в адміністрації президента США.

Окрім цього, американський та німецький лідери обмінялися думками щодо інших глобальних питань і запевнили у "міцних двосторонніх відносинах".