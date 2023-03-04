США та Німеччина домовились продовжувати санкційний тиск на РФ
Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили готовність продовжувати санкційну політику проти Росії
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Політики обговорили поточні зусилля щодо надання гуманітарної, економічної, політичної підтримки та допомоги у сфері безпеки, а також важливість міжнародної солідарності з народом України.
"Байден і Шольц підтвердили своє зобов’язання накладати на РФ обмеження за її агресію стільки, скільки буде потрібно", - зазначили в адміністрації президента США.
Окрім цього, американський та німецький лідери обмінялися думками щодо інших глобальних питань і запевнили у "міцних двосторонніх відносинах".
- Нагадаємо, Байден у п'ятницю під час зустрічі у Білому домі з Шольцем наголосив, що Берлін та Вашингтон йдуть "нога в ногу" у наданні військової підтримки Україні.
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