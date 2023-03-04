Байден та Шольц у Вашингтоні обговорили підтримку України

Про це пише BBC.

"Ви активізувалися і надали критично важливу військову підтримку. Я сказав би, що крім військової підтримки, ви надали українцям і велику моральну підтримку", - заявив Байден.

Шольц заявив у відповідь, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Це дуже, дуже важливий рік через дуже небезпечну загрозу світові, що походить від Росії, що вторглася в Україну, - сказав Шольц. часу".

Візит Шольца відбувся через кілька днів після того, як радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван заявив, що Байден відправив танки Abrams в Україну тільки тому, що Шольц зробив це попередньою умовою для відправки німецьких Leopard 2.

Рішення було ухвалено Байденом всупереч рекомендаціям його військових. Про це Салліван розповів телеканалу ABC News.

Берлін наполягав на тому, щоб Байден прийшов до того, що постачання "Абрамсов" необхідні і тому рішення надати танки Україні було консенсусом.