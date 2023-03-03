Шольц мусить перестати "валяти Шольца"
Бундесканцлера викликають до Білого Дому на профілактичну бесіду
Шольц сьогодні у Вашингтоні. Джо Байден, судячи з усього, збирається підрихтувати позицію бундесканцлера по Україні:
Протягом усієї війни "гер Олаф" був і залишається головним гальмом Європи. Під канцлера знайшов навіть спеціальний термін - "валяти Шольца".
Протягом усієї війни "гер Олаф" був і залишається головним гальмом Європи. Під канцлера знайшов навіть спеціальний термін - "валяти Шольца"
А упродовж останніх тижнів гер бундесканцлер знову затягнув пісню про втому від війни та переговори Путіним, хоча офіційно з "Джо" було домовлено про інше.
Читайте також: Путін готує новий наступ на граблі
Білий Дім уже натякнув, з яких тем складатиметься виховна бесіда.
США переконуватимуть ФРН припинити загравання з Китаєм. Піднебесна готується запакувати Путіна зброєю, зокрема — безпілотниками та боєприпасами
США переконуватимуть ФРН припинити загравання з Китаєм. Піднебесна готується запакувати Путіна зброєю, зокрема — безпілотниками та боєприпасами. Тому позиції всіх членів НАТО щодо Сі мали б бути однаково жорсткими. Пентагон вже заявив, що зробить все можливе, аби не допустити халепи з китайською зброєю... а Бундесвер не сказав нічого. Президент та канцлер обговорюватимуть можливі санкції на КНР, якщо Сі таки піде на колаборацію з бункерним.
Читайте також: "Байден 5-го покоління", або Як Білий Дім "корегує" дату української перемоги
Uncle Sam також збирається простимулювати у Німеччини більшу зосередженість на українській перемозі. "Головна мета цієї зустрічі — можливість для двох лідерів — координувати дії конкретно по Україні", - Білий Дім.
Сьогодні ж Білий Дім збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.
Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.32
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе