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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Шольц мусить перестати "валяти Шольца"

3 березня, 2023 п'ятниця
12:08
Погляд Орест Сохар

Бундесканцлера викликають до Білого Дому на профілактичну бесіду

Шольц сьогодні у Вашингтоні. Джо Байден, судячи з усього, збирається підрихтувати позицію бундесканцлера по Україні:

Протягом усієї війни "гер Олаф" був і залишається головним гальмом Європи. Під канцлера знайшов навіть спеціальний термін - "валяти Шольца".

Протягом усієї війни "гер Олаф" був і залишається головним гальмом Європи. Під канцлера знайшов навіть спеціальний термін - "валяти Шольца"

А упродовж останніх тижнів гер бундесканцлер знову затягнув пісню про втому від війни та переговори Путіним, хоча офіційно з "Джо" було домовлено про інше.

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Білий Дім уже натякнув, з яких тем складатиметься виховна бесіда.

США переконуватимуть ФРН припинити загравання з Китаєм. Піднебесна готується запакувати Путіна зброєю, зокрема — безпілотниками та боєприпасами

США переконуватимуть ФРН припинити загравання з Китаєм. Піднебесна готується запакувати Путіна зброєю, зокрема — безпілотниками та боєприпасами. Тому позиції всіх членів НАТО щодо Сі мали б бути однаково жорсткими. Пентагон вже заявив, що зробить все можливе, аби не допустити халепи з китайською зброєю... а Бундесвер не сказав нічого. Президент та канцлер обговорюватимуть можливі санкції на КНР, якщо Сі таки піде на колаборацію з бункерним.

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Uncle Sam також збирається простимулювати у Німеччини більшу зосередженість на українській перемозі. "Головна мета цієї зустрічі — можливість для двох лідерів — координувати дії конкретно по Україні", - Білий Дім.

Сьогодні ж Білий Дім збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Джо Байден
війна з Росією
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Олаф Шольц
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