Зібрав для вас головне з того, що кажуть силові відомства та розвідки про очікувану навалу орків: серйозно змінити ситуацію на фронті русня не здатна, це просто жалюгідна спроба перехопити ініціативу напередодні контрнаступу ЗСУ.

"Московити пробуватимуть по-справжньому активізуватися на двох напрямках: це може бути Донбас, а може бути й Південь... З врахуванням їхньої схильності до символів, вони намагатимуться щось спробувати в районі 24 лютого", - це найсвіжіші слова міністра оборони Резнікова.

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Путін ще може влаштувати декоративний наступ з території Курської, Бєлгородської, Брянської областей, аби розпорошити сили ЗСУ. В такому разі під загрозою виявляться Суми та Чернігів. Такої думки українські військові та аналітики з американського Інституту вивчення війни.

Політики припускають широкомасштабний наступ: починаючи від президента Зеленського й до прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького ("Росія хоче оточити Україну, тому можливий рух з Білорусі на північ України, щоб оточити Київ"). Але, очевидно, ця риторика скерована радше на мобілізацію західного політикуму.

Русня вимушена імітувати прорив, оскільки через 2-4 місяці ЗСУ матимуть на порядок потужніший збройний арсенал. Тоді українська армія буде геть зовсім не по зубах оркам

Коли наступатиме русня: є два сценарії.

Це вже згадане 24 лютого як символічна дата під слоганом "можем пафтаріть".

Коли підсохне ґрунт. Адже орківські танчики не пройдуть по мокрій землі. Так було і торік, коли путінська "денацифікація" була перенесена у часі на декілька тижнів.

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Мордор не готовий до наступу, це його остання конвульсія.

Русня вимушена імітувати прорив, оскільки через 2-4 місяці ЗСУ матимуть на порядок потужніший збройний арсенал. Тоді українська армія буде геть зовсім не по зубах оркам. Зараз у московитів є принаймні чисельна перевага. Резніков каже, що російське угрупування складатиме під 500 тис. орків.

Перехоплені розмови русні свідчать про дефіцит снарядів і броні. Кремль використає свою традиційну тактику закидання полів трупами заради досягнення своїх ефемерних цілей

Саме тому Україна та західні партнери говорять саме про "широкомасштабний наступ": хоча реальні спроби прориву очікуються переважно на Донбасі та на Запорізькому напрямку, але відправити своїх чмобіків на забій вони готові будь-де.

Перехоплені розмови русні свідчать про дефіцит снарядів і броні. Кремль використає свою традиційну тактику закидання полів трупами заради досягнення своїх ефемерних цілей.

Зволікання з наступом працює на нас: з кожним днем ЗСУ мають дедалі краще оснащення зброєю. Очікуємо танки й, попри все, літаки.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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