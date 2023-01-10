Точніше, — ЗСУ захищають українську землю. Тоді як 20 тисяч орківських зеків вже відправилися до «путінського раю», а решта очікують такої ж долі винятково через мільярди доларів, які Пригожину кортить викопати з української землі. "Кейс Бахмута" абсолютно нагадує африканські походеньки "Вагнера", лише з однією різницею: в Україні приватно-терористичну компанію безпосередню "кришує" держава Мордор.

Кухар верховного бункер-командувача прагне захопити соляні та гіпсові шахти поблизу Бахмута.

"Одержимість" Пригожина Бахмутом зумовлена ​​грошовими мотивами, стверджує неназваний американський чиновник, якщо цитує міжнародна агенція Reuters.

"Кейс Бахмута" абсолютно нагадує африканські походеньки "Вагнера", лише з однією різницею: в Україні приватно-терористичну компанію безпосередню "кришує" держава Мордор

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Під Бахмутом розташоване найбільше соляне родовище в Європі — Артемівське, площа якого становить 179 кв. км. Запаси солі - 15 648 млн тонн.

На території Бахмута розташовані унікальні родовища вогнетривких глин і чистих гіпсів, на які полювали більшість відомих виробників будівельних сумішей світу.

Прибутковість від освоєння цих родовищ — сотні мільйонів доларів на рік.

Частина військових "астрологів" полюбляли штрикнути пальцем в небо, розповідаючи про "пацанське бажання" Пригожина доказати Путіну, що ПВК "Вагнер" чогось вартий. Мовляв, кувалдами зеків відправляють на смерть за Путіна. Насправді їх відправляють заради очікуваних грошей.

"Вагнер" – така собі сучасна версія Ост-Індійської компанії з ухилом у видобуток корисних копалин. Самоокупна структура з власною армією, яка просуває геополітичні інтереси Кремля в Африці. ПВК "Вагнер" фактично створила власну економіку, яка базується на розграбуванні природних ресурсів чорного континенту.

У ЦАР "вагнерівці" добувають золото та діаманти через зареєстровану в країні компанію Lobaye Invest. Також Пригожин монополізував ринок діамантів, змусивши всіх копачів продавати каміння власній компанії Diamville.

"Вагнер" – така собі сучасна версія Ост-Індійської компанії з ухилом у видобуток корисних копалин. Самоокупна структура з власною армією, яка просуває геополітичні інтереси Кремля в Африці

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У Судані працюють відразу дві золотодобувні компанії Пригожина – Meroe Gold і M Invest. Також "вагнери" "кришують" діяльність компанії "Газпромбанку" Alliance for Minning Co. LTD. Суданські та західні джерела вказують, що 70% всього добутого золота росіяни вивозять контрабандою через ОАЕ. У тому ж таки Судані орки шукають уран.

На Мадагаскарі "вагнерівська" Ferrum Mining отримала доступ до покладів золота, кобальту та урану. У Буркіна-Фасо, за даними влади сусідньої Гани, Пригожину віддали золоту шахту на півдні країни. У Малі, за інформацією Reuters, «вагнерівці» на рік отримують близько 11 млн дол. готівкою і мають у розпорядженні деякі шахти. Очевидно, мова про золото, яким багата ця країна. У Мозамбіку найманці зацікавилися покладами рубінів.

"Ми перебуваємо у 80% країн Африки. Ми володіємо більшістю корисних копалин на континенті. У нас багато нелегальних шахт. Ми незаконно добуваємо 50% золота і діамантів Африки", - іронізував Пригожин.

Для найманців війна в Україні — це аналог африканського мародерства, але вже за безпосереднього протекторату кремля

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Його мавпування хоч і перебільшене, але загалом відображає суть діяльності "Вагнера" в Африці. Під приводом допомоги у громадянських війнах найманці Пригожина закріпилися у близько 15 країнах континенту. І вони такі не єдині.

Для них війна в Україні — це аналог африканського мародерства, але вже за безпосереднього протекторату кремля. Російська влада не лише забезпечує політичне прикриття терористичного підрозділу, а й підганяє десятки тисяч нікчемних життів як гарматне мʼясо. При цьому комерційний інтерес сакралізується захистом інтересів "імперії".

До речі, Пригожин не єдиний, хто іменем верховного бункер-командувача і "великого Мордору" завзято грабує на наших землях. Інша путінська челядь також займається мародерством, – це одна з цілей орків у війні Росії проти України.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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