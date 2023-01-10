Пригожин мародерствує на Донбасі, як і в Африці
Найзатятіші бої в Україні відбуваються… довкола бізнес-інтересів найулюбленішого зека Путіна
Точніше, — ЗСУ захищають українську землю. Тоді як 20 тисяч орківських зеків вже відправилися до «путінського раю», а решта очікують такої ж долі винятково через мільярди доларів, які Пригожину кортить викопати з української землі. "Кейс Бахмута" абсолютно нагадує африканські походеньки "Вагнера", лише з однією різницею: в Україні приватно-терористичну компанію безпосередню "кришує" держава Мордор.
Кухар верховного бункер-командувача прагне захопити соляні та гіпсові шахти поблизу Бахмута.
"Одержимість" Пригожина Бахмутом зумовлена грошовими мотивами, стверджує неназваний американський чиновник, якщо цитує міжнародна агенція Reuters.
"Кейс Бахмута" абсолютно нагадує африканські походеньки "Вагнера", лише з однією різницею: в Україні приватно-терористичну компанію безпосередню "кришує" держава Мордор
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Під Бахмутом розташоване найбільше соляне родовище в Європі — Артемівське, площа якого становить 179 кв. км. Запаси солі - 15 648 млн тонн.
На території Бахмута розташовані унікальні родовища вогнетривких глин і чистих гіпсів, на які полювали більшість відомих виробників будівельних сумішей світу.
Прибутковість від освоєння цих родовищ — сотні мільйонів доларів на рік.
Частина військових "астрологів" полюбляли штрикнути пальцем в небо, розповідаючи про "пацанське бажання" Пригожина доказати Путіну, що ПВК "Вагнер" чогось вартий. Мовляв, кувалдами зеків відправляють на смерть за Путіна. Насправді їх відправляють заради очікуваних грошей.
"Вагнер" – така собі сучасна версія Ост-Індійської компанії з ухилом у видобуток корисних копалин. Самоокупна структура з власною армією, яка просуває геополітичні інтереси Кремля в Африці. ПВК "Вагнер" фактично створила власну економіку, яка базується на розграбуванні природних ресурсів чорного континенту.
У ЦАР "вагнерівці" добувають золото та діаманти через зареєстровану в країні компанію Lobaye Invest. Також Пригожин монополізував ринок діамантів, змусивши всіх копачів продавати каміння власній компанії Diamville.
"Вагнер" – така собі сучасна версія Ост-Індійської компанії з ухилом у видобуток корисних копалин. Самоокупна структура з власною армією, яка просуває геополітичні інтереси Кремля в Африці
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У Судані працюють відразу дві золотодобувні компанії Пригожина – Meroe Gold і M Invest. Також "вагнери" "кришують" діяльність компанії "Газпромбанку" Alliance for Minning Co. LTD. Суданські та західні джерела вказують, що 70% всього добутого золота росіяни вивозять контрабандою через ОАЕ. У тому ж таки Судані орки шукають уран.
На Мадагаскарі "вагнерівська" Ferrum Mining отримала доступ до покладів золота, кобальту та урану. У Буркіна-Фасо, за даними влади сусідньої Гани, Пригожину віддали золоту шахту на півдні країни. У Малі, за інформацією Reuters, «вагнерівці» на рік отримують близько 11 млн дол. готівкою і мають у розпорядженні деякі шахти. Очевидно, мова про золото, яким багата ця країна. У Мозамбіку найманці зацікавилися покладами рубінів.
"Ми перебуваємо у 80% країн Африки. Ми володіємо більшістю корисних копалин на континенті. У нас багато нелегальних шахт. Ми незаконно добуваємо 50% золота і діамантів Африки", - іронізував Пригожин.
Для найманців війна в Україні — це аналог африканського мародерства, але вже за безпосереднього протекторату кремля
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Його мавпування хоч і перебільшене, але загалом відображає суть діяльності "Вагнера" в Африці. Під приводом допомоги у громадянських війнах найманці Пригожина закріпилися у близько 15 країнах континенту. І вони такі не єдині.
Для них війна в Україні — це аналог африканського мародерства, але вже за безпосереднього протекторату кремля. Російська влада не лише забезпечує політичне прикриття терористичного підрозділу, а й підганяє десятки тисяч нікчемних життів як гарматне мʼясо. При цьому комерційний інтерес сакралізується захистом інтересів "імперії".
До речі, Пригожин не єдиний, хто іменем верховного бункер-командувача і "великого Мордору" завзято грабує на наших землях. Інша путінська челядь також займається мародерством, – це одна з цілей орків у війні Росії проти України.
Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel
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