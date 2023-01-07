Парадокс Макрона
Той самий Макрон, який дзвонить Путіну і скиглить про переговори, водночас справно дає Україні зброю
Йдеться не лише про обіцяні сьогодні легкі танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion. З початку війни Франція вже передала нам:
- 18 САУ CAESAR,
- 4 РСЗО LRU,
- Близько 60 бронетранспортерів VAB,
- 6 155-мм гаубиць TRF1,
- 2 батареї ЗРК Crotale,
- Переносні протитанкові ракетні комплекси MILAN,
- Переносні зенітні ракетні комплекси MISTRAL,
- Протитанкові міни HDP-2A2, а також купу іншого спорядження.
- Разом з Італією готує до передачі нам 1 батарею ЗРК SAMP-T.
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Франція у топ-5 постачальників зброї Україні.
AMX - 10 RC – це французький важкий бронеавтомобіль, який часто класифікується також як "колісний танк"
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AMX - 10 RC – це французький важкий бронеавтомобіль, який часто класифікується також як "колісний танк". Його було створено фірмою Satory Military Vehicles, спільним підприємством GIAT і Renault, на замовлення збройних сил Франції та призначено на роль розвідувальної машини, здатної також до боротьби з ворожою бронетехнікою.
Серійне виробництво AMX-10RC здійснювалося з 1976-го по 1994 рік, загалом було випущено 457 машин цього типу.
Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel
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