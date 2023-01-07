Йдеться не лише про обіцяні сьогодні легкі танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion. З початку війни Франція вже передала нам:

18 САУ CAESAR,

4 РСЗО LRU,

Близько 60 бронетранспортерів VAB,

6 155-мм гаубиць TRF1,

2 батареї ЗРК Crotale,

Переносні протитанкові ракетні комплекси MILAN,

Переносні зенітні ракетні комплекси MISTRAL,

Протитанкові міни HDP-2A2, а також купу іншого спорядження.

Разом з Італією готує до передачі нам 1 батарею ЗРК SAMP-T.

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Франція у топ-5 постачальників зброї Україні.

AMX - 10 RC – це французький важкий бронеавтомобіль, який часто класифікується також як "колісний танк"

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AMX - 10 RC – це французький важкий бронеавтомобіль, який часто класифікується також як "колісний танк". Його було створено фірмою Satory Military Vehicles, спільним підприємством GIAT і Renault, на замовлення збройних сил Франції та призначено на роль розвідувальної машини, здатної також до боротьби з ворожою бронетехнікою.

Серійне виробництво AMX-10RC здійснювалося з 1976-го по 1994 рік, загалом було випущено 457 машин цього типу.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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