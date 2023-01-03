Дорогі росіяни! Ми нарешті досягли нашої найбільшої мети. Росія знову стала великою. Я маю на увазі, — великою скалкою в задниці світу.

Задум був дещо іншим, і від нього сифонило трампівським "Make America great again". І це зрозуміло, одні й ті ж політтехнологи працювали одразу над двома задачами. Тобто, ми прагнули бути не скалкою, а хотіли визнання величі Росії, аби світ знову став двополярним, як у добрі-старі часи холодної війни.

Замість біполярного світу ми отримали біполярний розлад. Це майже те ж саме, тільки наша велич існує винятково у вигаданій реальності, в якій ми перемагаємо усіх, навіть здоровий глузд та самих себе.

Замість біполярного світу ми отримали біполярний розлад. Це майже те ж саме, тільки наша велич існує винятково у вигаданій реальності, в якій ми перемагаємо усіх, навіть здоровий глузд та самих себе

Наприклад, у нас щонайменше 100 і 1 версія, чому ми напали на Україну. Ми цілком серйозно стверджуємо, що позбавляємо українців тепла, електроенергії, житла винятково для того, аби захистити їх від нацизму. Навіть мені самому інколи здається, що націоналізм в українців - щось на кшталт сатанізму: його неможливо побачити, відчути чи діагностувати, можна лише придумати... і виганяється він лише ритуалами екзорцизму. Тому наші ракетні обстріли та летючі мопеди - це ритуал очищення наших українських братів. Якщо не допоможе, то скоро наших бойових попів відправимо на летючих ступах класу "Баба Яга проти".

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Будь-який представник глибинного народу перед інтелектом беззахисний, навіть перед штучним

Інша версія вторгнення в Україну — ще смішніша: ми напали першими, бо інакше українці та НАТО дали б нам триндюлєй. Наші генерали та навіть цілий посол при ООН Небензя поіменно назвали ті підрозділи потенційних загарбників: до вторгнення були готові натівські батальйони вишколених бойових комарів та бойових глистів зі штучним інтелектом. А ми з вами розуміємо, що будь-який представник глибинного народу перед інтелектом беззахисний, навіть перед штучним. У нормального росіянина перед ним ні грама імунітету, і жоден ІВЛ тут не рятує. Глисти НАТО могли б захопити контроль над черепною коробкою росіян та схилити всіх до ЛГБТ.

Свого часу хрестоносці пішли в похід за духовні цінності, а нашу війну можемо назвати першою гетеросексуальною. Прикрити дупу, — ось одна з цілей цієї війни. І не в переносному, а в прямому значенні.

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І це все — заради кожного з вас. Влада ніколи не була такою близькою до рядового громадянина, як у цій біполярній реальності, ніколи так багато не думала про нього, не цікавилася здоровʼям, не намагалася звірити його облікові дані... Тому що громадянин — найцінніше, що у нас є сьогодні — наш мобілізаційний резерв.

Влада ніколи не була такою близькою до рядового громадянина, як у цій біполярній реальності, ніколи так багато не думала про нього, не цікавилася здоровʼям, не намагалася звірити його облікові дані...

Більшість із вас не розуміють сакрального значення мобілізації. Це можливість наповнити новими сенсами ваше убоге життя. Щороку близько 400 тис. потенційних героїв помирає від власного блювотиння чи від цирозу печінки. Це ж так тупо спиватися, якщо можна загинути воїном в окопі від натівського HIMARS. У країні лише офіційно зареєстровано 6 млн алкашів, це наші потенційні герої, які повинні підтримати велич Росії. Відтепер кожного бешкетника поліція тягтиме у військкомат. Туди ж вестиме швидка кожного алкаша. До речі, якщо хтось з жінок страждає від домашнього насилля у сімʼї, то ви завжди знаєте, куди варто передати контакти майбутнього героя.

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"СВО" - це була наша спроба захистити кожного з вас, та трішечки наповнити вашу дупу духовністю. Ми теж не сидимо, склавши руки:

поєднали герб російської імперії з гімном радянського союзу, який її прикінчив;

ми повісили в одному іконостасі Сталіна та Миколу II;

люстрували Леніна (який, засранець, придумав Україну) та Петра I (за євроінтеграцію, — надумалося йому прорубати вікно в Європу з її ЛГБТ-цінностями);

ми придумали таку штуку, як гнучкі кордони РФ. Сьогодні навіть Суровікін не скаже, де пролягають межі держави, а значить, ми так можемо й Аляску відтяти.

Та однаково, у мене є відчуття якоїсь недовершеності. Ось подумую натягнути трішки СССР на образ сучасної Росії. Як вам нова назва "РоСССія"? Вам байдуже, а мені скоро обиратися, і народу треба якусь жуйку для обсмоктування закинути.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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