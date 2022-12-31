Ось кілька фактів.

Путін доручив спецслужбам "жорстко боротися зі зрадниками, шпигунами та диверсантами". До їх числа відноситимуть усіх неугодних.

У доповіді ради федерастів говориться, що росіяни, які виїхали з країни після початку війни, стають шпигунами ЦРУ, МІ-6 та ГУР.

Депутати пропонують своє бачення, як обмежити виїзд росіян за кордон: заборонити віддалену роботу, збільшити податки.

Кількість місць для засуджених до примусових робіт планується наростити вдвічі – до 80 тис. Зараз у Росії 440 тис. в’язнів. Кожен п’ятий зможе працювати на благо режиму.

Сталінські репресії відбувалися за соціальними ознаками – превентивно винищувалися цілі верстви населення та нації. Путінська машина скерувала своє вістря на середній клас – найбільш освічений, забезпечений і небезпечний для режиму

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У чому схожість зі сталінською епохою?

Сталінські репресії відбувалися за соціальними ознаками – превентивно винищувалися цілі верстви населення та нації. Путінська машина скерувала своє вістря на середній клас – найбільш освічений, забезпечений і небезпечний для режиму.

Путін лише починає освоювати працю зеків. Ще минулого року Федслужба відбування покарань запропонувала відновити практику трудових таборів, щоб замінити мігрантів зеками. Ініціативу підтримали у Кремлі. Хоча і без цих формальностей ФСВП є найбільшим "роботодавцем" Росії з багатомільярдними оборотами та гігантською корупцією. Цього року частину зеків навіть відправили на бронетанкові заводи Уралу працювати у три зміни.

Зеки – важливий актив воєнної машини кремля. Тут Путін вже навіть переплюнув Сталіна

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Зеки – важливий актив воєнної машини кремля. Тут Путін вже навіть переплюнув Сталіна. Кремль дозволив Пригожину витягнути з тюрем понад 40 тис. зеків і кинути їх на фронт. Як і за Сталіна, зараз тюрми Росії стають транзитним пунктом на шляху в’язнів до трудових таборів чи ПВК, яких створюється дедалі більше.

Але сталінський приклад показує, що з часом маніакальний терор стрімко росте у масштабах. Якщо Путін втримається при владі – попереду чистки в армії, репресії проти олігархів, сучасна версія розкуркулювання.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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