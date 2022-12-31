Путінська Росія стає дедалі більше схожою на сталінський концтабір
Терор стає дедалі важливішим інструментом збереження влади кремлем
Ось кілька фактів.
Путін доручив спецслужбам "жорстко боротися зі зрадниками, шпигунами та диверсантами". До їх числа відноситимуть усіх неугодних.
У доповіді ради федерастів говориться, що росіяни, які виїхали з країни після початку війни, стають шпигунами ЦРУ, МІ-6 та ГУР.
Депутати пропонують своє бачення, як обмежити виїзд росіян за кордон: заборонити віддалену роботу, збільшити податки.
Кількість місць для засуджених до примусових робіт планується наростити вдвічі – до 80 тис. Зараз у Росії 440 тис. в’язнів. Кожен п’ятий зможе працювати на благо режиму.
Сталінські репресії відбувалися за соціальними ознаками – превентивно винищувалися цілі верстви населення та нації. Путінська машина скерувала своє вістря на середній клас – найбільш освічений, забезпечений і небезпечний для режиму
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У чому схожість зі сталінською епохою?
Сталінські репресії відбувалися за соціальними ознаками – превентивно винищувалися цілі верстви населення та нації. Путінська машина скерувала своє вістря на середній клас – найбільш освічений, забезпечений і небезпечний для режиму.
Путін лише починає освоювати працю зеків. Ще минулого року Федслужба відбування покарань запропонувала відновити практику трудових таборів, щоб замінити мігрантів зеками. Ініціативу підтримали у Кремлі. Хоча і без цих формальностей ФСВП є найбільшим "роботодавцем" Росії з багатомільярдними оборотами та гігантською корупцією. Цього року частину зеків навіть відправили на бронетанкові заводи Уралу працювати у три зміни.
Зеки – важливий актив воєнної машини кремля. Тут Путін вже навіть переплюнув Сталіна
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Зеки – важливий актив воєнної машини кремля. Тут Путін вже навіть переплюнув Сталіна. Кремль дозволив Пригожину витягнути з тюрем понад 40 тис. зеків і кинути їх на фронт. Як і за Сталіна, зараз тюрми Росії стають транзитним пунктом на шляху в’язнів до трудових таборів чи ПВК, яких створюється дедалі більше.
Але сталінський приклад показує, що з часом маніакальний терор стрімко росте у масштабах. Якщо Путін втримається при владі – попереду чистки в армії, репресії проти олігархів, сучасна версія розкуркулювання.
Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel
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