Звичайно, є велика спокуса пояснити це тим, що вони ідіоти. Але перш ніж давати такі дефініції ми маємо зрозуміти один з ключових аспектів їхнього мислення. А мислення у них виключно архаїчне (міфологічне), де один із ключових моментів є очікування чуда і страх за виживання. Простіше кажучи, у формулі "якщо можна щось зробити (ризикнути) і отримати прибуток або нічого не робити й все залишиться так, як є", архаїчне мислення підказує не ризикувати.

В первісних суспільствах це пов‘язано зі страхом голоду і смерті від насильства. В росіян страх дещо інший. Він, як би це парадоксально не звучало — віртуальний. Реальні загрози поки що (наголошую, поки що) лякають їх менше віртуальних.

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Російська влада загнала свій народ у віртуальну пастку. І пастка ця полягає у двох базових страхах. На вищому рівні росіянин страшенно боїться розвалу Росії (це домінантний, хоч і абсолютно вигаданий, страх втрати вєлічія). На нижчому рівні він боїться влади

Російська влада загнала свій народ у віртуальну пастку. І пастка ця полягає у двох базових страхах. На вищому рівні росіянин страшенно боїться розвалу Росії (це домінантний, хоч і абсолютно вигаданий, страх втрати вєлічія). На нижчому рівні він боїться влади, але не може проти неї протестувати, бо протест, в голові росіянина, дорівнює розвалу країни (чергова, принесена заходом кольорова революція). Власне, домінування страху розвалу країни через протест проти влади, яка веду країну в безодню, і робить росіянина бараном, який іде на заклання.

Чи є просвіток вкінці цього тунелю? Звичайно є. Він знаходиться, знову-таки, в архаїчній системі мислення. І він називається холодильник. Простіше кажучи, санкції. Плюс, звичайно, поразки на фронті. Одне без одного не працює виключно через одну причину: підставою для гордості у росіянина є тільки армія. Наголошую: тільки армія. Якщо в тебе пропадає першопричина для гордості — ти втрачаєш один із сенсів свого існування. А в купі з відсутністю картини майбутнього (зараз росіянин не має картини майбутнього взагалі) і пустим холодильником, ти отримуєш повний депресивний набір, який виллється в агресію проти влади.

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Росіянин весь час апелює до Заходу і весь час пробує йому щось довести (класична травма тяжкого дитинства). І єдине, що він може зробити — це говорити про "кузькіну мать". Але з певного моменту навіть самий рептилоїдний росіянин розуміє, що словами про "кузькіну мать" війни не виграються

Тут ми маємо зрозуміти одну важливу річ: зараз, у своєму внутрішньому монолозі, росіянин весь час апелює до Заходу і весь час пробує йому щось довести (класична травма тяжкого дитинства). І єдине, що він може зробити — це говорити про "кузькіну мать". Але з певного моменту навіть самий рептилоїдний росіянин розуміє, що словами про "кузькіну мать" війни не виграються.

Поки вони живуть в ілюзії про наявність "плану Б", тому вони й з’їли і мобілізацію, й Херсон. Але ілюзія триватиме не більше 3-4 місяців. Далі вони почнуть розуміти: ніякого "плану Б" нема. Є тільки дорога на заклання.

Звичайно, життя буде вносити свої корективи. І головна загроза: Путін з певного моменту живе за формулою: "не треба здаватися, час працює на нього". Так він переламав ситуацію в Венесуелі та в Сирії. І він вважає, що так він зможе зробити й в Україні. Зупинити цю історію, як би це дивно не звучало, крім армії може тільки внутрішньоросійська соціологія. На жаль, на Заході, мало хто це розуміє.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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