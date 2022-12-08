Кількість росіян, які хочуть продовження війни, зросла. Що б це значило?

Перш за все, коли ми говоримо про російське суспільство ми маємо розуміти — це дуже архаїчне суспільство, яке багато в чому живе за принципом первісних людей. І однією з найважливіших рис цього суспільства є двомислення — це коли людина має дві прямо протилежні думки з одного й того самого питання. Але про це треба окремо писати. Я б хотів зупинитися на іншому важливому аспекті.

Кількість росіян, які хочуть продовження війни, зросла

На пряме запитання: "Чи підтримуєте ви продовження війни?" - ствердно відповідає 65-68%. І рівно стільки ж ствердно відповідає на запитання: "А якщо влада завтра скаже, що пора закінчувати бойові дії й пора сідати за стіл переговорів. Ви це підтримаєте?".

Читайте також: Симоньян, Гаага і "враг у ворот"

Це один з найважливіших моментів для розуміння того, як мислить росіянин і що вони хочуть. Якщо коротко: вони хочуть чуда. Вони є відображенням Івана-дурня, який сидить на печі та чекає чуда. Між іншим, в цьому аспекті хороші росіяни не відрізняються від поганих.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.