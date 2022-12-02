У наших широтах з великою ейфорією сприйняли заяву Симоньян про те, що в разі поразки Росії, всіх чекає Гаага. Насправді — це не переляк і не відчуття поразки. Це один з елементів переведення СВО в "народну війну". Це один з елементів російського ІПСО для росіян.

Дев’ять місяців головною проблемою російської армії й глибинного народу було відсутність розуміння "а за що ми воюємо". Приблизно місяць тому з‘явилися перші заяви про народну війну. Потім почалися окопи в Криму, засічні лінії в Білгороді, перевірки бомбосховищ в Москві й т.д. Все це елементи одного важливого посилання: "враг у ворот". Смисл цієї війни, який нав‘язує влада зараз: це оборонна війна, щоб "Захід не зайшов на нашу територію".

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Заява Симоньян — це елемент цієї війни й він направлений на одну дуже важливу річ: створити ілюзію відповідальності всіх за дії влади. Поки вона почала з еліт, але пропаганда має зайти на територію кожного і сказати йому: ти несеш відповідальність точно таку ж, як і Путін, бо це народна війна.

Глибинний народ боїться цього аспекту. Через те, що народна війна означає, що ти маєш (не можеш, а маєш) почати думати про фронт і про те, що ти там будеш робити

Поки глибинний народ боїться саме цього аспекту. Ні, не з моральних міркувань, а через те, що народна війна означає, що ти маєш (не можеш, а маєш) почати думати про фронт і про те, що ти там будеш робити.

На жаль, після дев’яти місяців пошуків, росіяни, схоже, намацали той формат, в якому їхнє населення буде пояснювати собі, а за що ж вони воюють. Це особливо не вплине на бойовий дух армії, але точно зцементує консолідацію навколо Путіна.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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