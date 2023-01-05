В Європі — аномальне потепління. У Варшаві розтанув каток, а українські переселенки ходять по Німеччині у футболках. Температура повітря сягає 15-17 градусів тепла. Разом з польським катком розплавилися й сподівання Путіна на енергетичну кризу в ЄС. Мордор серйозно розраховував, що холодна зима та високі ціни на блакитне паливо змусять уряди Європи кланятися в ноги бункерному.

Російські пропагандони через брак розуму і далі фантазують на тему "бідні європейці мерзнуть без російського газу".

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У Варшаві розтанув каток, а українські переселенки ходять по Німеччині у футболках. Температура повітря сягає 15-17 градусів тепла. Разом з польським катком розплавилися й сподівання Путіна на енергетичну кризу в ЄС

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Самі ж мешканці ЄС у цей час вимикають опалення та прочиняють вікна на провітрювання.

Аномальне потепління призвело до енергетичного зміцнення Євросоюзу.

Ціна на газ впала до €765 за тис м куб. (а в серпні було €3587, Дімон-алкогном навіть фантазував про €5000).

Газові сховища в ЄС поступово наповнюються. Фактично Євросоюз купує більше газу, ніж потрібно.

"Заморозити Європу" - ця ідея мордору мала стати другим — гібридним — фронтом, за допомогою якого орки планували тиснути на Старий Світ. Та спершу європейці знайшли альтернативних постачальників палива, а потім їм допомогла небесна канцелярія, відрегулювавши температурний режим в ЄС та України до аномально теплих показників. Фюрер програє газову війну проти ЄС. Дешевий російський газ, залежність від якого десятиріччями нарощував Кремль, вже не потрібен. Ну як тут не розгніватися на небеса...

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"Заморозити Європу" - ця ідея Мордору мала стати другим — гібридним — фронтом, за допомогою якого орки планували тиснути на Старий Світ

Падають ціни й на орківську нафту.

Вартість на Urals сьогодні близько $56 за барель (ще зовсім недавно було понад $80).

Бюджет Мордору на 2023-й розрахований по $70 за барель. І якщо ціна залишатиметься на тому ж рівні, Кремлю доведеться скорочувати бюджетні видатки чи знову лізти в резервний фонд.

У Путіна падає все: ціни на газ, нафту, навіть — рубль. Зростає лише рейтинг.

Мордор назве Господа Бога іноагентом та звинуватить його у посібництві "українським націоналістам" та їх "західним господарям"

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Головні проблеми Мордору вирішить створення власної церкви. Адже в Тмутаракані вже є свій суверенний інтернет, рутюб, глонас, оновлений автомобіль "Москвич" та коваль Лєвша, який підкував блоху, такий собі технологічний аналог Ілона Маска. Не вистачає лише святих з погодним термостатом та новим списком заповідей, без отого назойливого "не", а просто: вбий, возлюби, вкради, побажай, і т.д.

Очікуємо, що Мордор назве Господа Бога іноагентом та звинуватить його у посібництві "українським націоналістам" та їх "західним господарям". Кіріл стане патріархом потойбіччя, а сатана — новою іконою "русского міра".

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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