Про це очільник Газпрому Олексій Міллер повідомив за підсумками роботи компанії, інформує РБК.

"Цього газу нам вистачить для того, щоб виконати всі свої зобов'язання перед нашими споживачами всередині країни і поставити необхідні обсяги на експорт. 243,1 млрд куб. м газу буде поставлено із газотранспортної системи Газпрому нашим російським споживачам. І 100,9 млрд куб. м газу – у країни далекого закордоння", - зазначив Міллер.

Видання зазначає, що за підсумками 2021 року видобуток газу становив 514,8 млрд куб. м, тобто на 102, 2 млрд більше.

Водночас аналітики Bloomberg відзначають, що експорт Газпрому досягнув найнижчого рівня з початку століття – відвантаження на ключові зовнішні ринки в 2022 році скоротилося майже вдвічі.

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