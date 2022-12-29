У Росії впродовж 2022 року видобуток газу впав на понад 100 млрд кубометра
Цього річ видобуток газу у РФ склав 412,6 млрд куб. м, в той час, як у 2021 році він сягав майже 515 млрд куб. м
Про це очільник Газпрому Олексій Міллер повідомив за підсумками роботи компанії, інформує РБК.
"Цього газу нам вистачить для того, щоб виконати всі свої зобов'язання перед нашими споживачами всередині країни і поставити необхідні обсяги на експорт. 243,1 млрд куб. м газу буде поставлено із газотранспортної системи Газпрому нашим російським споживачам. І 100,9 млрд куб. м газу – у країни далекого закордоння", - зазначив Міллер.
Видання зазначає, що за підсумками 2021 року видобуток газу становив 514,8 млрд куб. м, тобто на 102, 2 млрд більше.
- Водночас аналітики Bloomberg відзначають, що експорт Газпрому досягнув найнижчого рівня з початку століття – відвантаження на ключові зовнішні ринки в 2022 році скоротилося майже вдвічі.
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