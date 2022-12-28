Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що експорт російського "Газпрому" в 2022 році скоротився майже вдвічі - досягнувши найнижчого рівня з початку 21 століття.

У 2022 році російський газовий гігант відправив 100,9 мільярда кубометрів палива в країни за межами колишнього Радянського Союзу.Це на 46% менше, ніж у 2021 році.

Відомо, що постачання компанії значно скоротились через накладені на РФ санкції. На початку цього року низка європейських країн були повністю відключені від російського газу через відмову платити за постачання в рублях. До того ж майже всі основні маршрути трубопроводів, що постачають російський газ, були певним чином скомпрометовані.

Нині "Газпром" поступово нарощує постачання до Китаю, добові обсяги в грудні перевищували договірні рівні, а в окремі дні - досягали рекордів. Видання зазначає, що до Європи російський газ надходить через один з пунктів транскордонного кордону Росії з Україною та через одну нитку газопроводу "Турецький потік" через Туреччину до Угорщини та Сербії.

20 грудня єдиний газопровід, що йде через Україну у Європу, вибухнув у Чувашії. Пресслужба голови Чувашії повідомила, що вибух стався на магістральному газопроводі Уренгой - Помари - Ужгород, яким газ, видобутий на Ямалі в Західному Сибіру, транзитом через Україну поставляється до Європи. У грудні "Газпром" робив щоденні заявки на прокачування через Україну понад 40 млн кубічних метрів. Проєктна потужність газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород – 32 млрд кубічних метрів на рік. Діаметр труби – 1420 міліметрів.

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