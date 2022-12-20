Про це інформують російські ЗМІ.

У Вурнарському районі Чувашії вибухнув газопровід. Подія сталася неподалік селища Калініне.

Повідомляється, що аварію спровокував витік на підземному газопроводі.

Внаслідок вибуху загинули троє людей, ще одна - поранена. Її госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.

Полум'я бачили й жителі навколишніх сіл, пожежу вже ліквідовано.