У Росії вибухнув газопровід: щонайменше троє людей загинули, ще одна - у важкому стані
20 грудня у Чувашії вибухнув газопровід. Відомо про щонайменше трьох росіян, які загинули внаслідок аварії, ще одна людина - у важкому стані
Про це інформують російські ЗМІ.
У Вурнарському районі Чувашії вибухнув газопровід. Подія сталася неподалік селища Калініне.
Повідомляється, що аварію спровокував витік на підземному газопроводі.
Внаслідок вибуху загинули троє людей, ще одна - поранена. Її госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.
Полум'я бачили й жителі навколишніх сіл, пожежу вже ліквідовано.
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