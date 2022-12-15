В Іркутській області РФ пожежа на НПЗ: вогнем охоплено 2,5 тис. м. кв. території

Про це пишуть російські ЗМІ.

Площа пожежі становила 2500 квадратних метрів. Займання почалося на установці для обробки пасткової нафти. На цей час вогонь локалізовано: залишилися дві цистерни з нафтопродуктами, які горять, і спостерігається факельне горіння газу.

Постраждали як мінімум двоє людей. Крім того, рятувальники поки не можуть знайти двох робітників (вони якраз мали перебувати на установці).

Факт пожежі "Інтерфаксу" підтвердив мер муніципалітету Серній Петров.

Нагадаємо, 20 листопада повідомлялося про займання на складі в середмісті Москви, площа пожежі склала 2 тис. м.

А 4 грудня у російському місті Нижньовартовськ через вибух газового балона у п'ятиповерховому будинку загинуло щонайменше чотири особи.

Вже 9 грудня повідомлялося, що в торговому центрі Москви "Мега Хімки" сталася масштабна пожежа, загинула людина. Збитки сягають 30 млрд рублів.

Того ж дня у російському Барнаулі сталася пожежа на Алтайському шинному комбінаті, площа займання сягала тисячі кв. метрів.

12 грудня під Москвою горів торговий центр "Стройпарк", є постраждалий.

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