У торговому центрі Москви спалахнула масштабна пожежа: стався обвал, загинула людина

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Займання сталося вранці 9 грудня.

"О 05:58 пункт диспетчера пожежної охорони отримав повідомлення про спрацювання датчиків сигналізації в ТЦ "Мега Хімки", о 06:19, після прибуття перших пожежних підрозділів, було встановлено, що займання відбулося на покрівлі", - зазначив спікер МНС Росії.

Російські екстрені служби інформують: займання локалізували на площі 7 тис. кв.м. До того Інтерфакс писав, що вогонь охопив 17 тис. кв. м торгового центру.

ТАСС повідомляв, що до гасіння планується залучити авіацію. Причиною займання, за версією російських екстрених служб, стало коротке замикання. Проте, за даними Інтерфаксу, підпал також розглядається серед інших причин пожежі.

Зазначається, що біля місця події було чутно вибухи в магазині побутової хімії "ОВІ". Як повідомив кореспондент ТАСС, сам гіпермаркет майже повністю зруйновано, лишилися тільки каркасні конструкції.

Також ГУ МНС Росії зазначило, що внаслідок пожежі загинула одна людина.

Нагадаємо, 5 листопада у російській Костромі у пожежі в кафе "Полігон" загинуло 15 осіб, причиною загоряння став постріл з ракетниці під час масової бійки, який зробив військовий, який брав участь у війні проти України.

20 листопада повідомлялося про займання на складі в середмісті Москви, площа пожежі склала 2 тис. м.

А 4 грудня у російському місті Нижньовартовськ через вибух газового балона у п'ятиповерховому будинку загинуло щонайменше чотири особи.