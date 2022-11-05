Про це повідомили росЗМІ з посиланням на МНС Росії.

Відомо, що вночі 5 листопада в російському місті Кострома виникла масштабна пожежа через масову бійку в розважальному центрі "Полігон", унаслідок чого загинуло 15 людей, ще 4 постраждали.

Один з учасників бійки вистрілив із ракетниці і втік. Вогонь розповсюдився на площу близько 3500 квадратних метрів, у результаті чого в будівлі впав дах, і люди не змогли врятуватися.

22 жовтня, у російській Пермі виникла пожежа і стався вибух на пороховому заводі.

26 жовтня у Санкт-Петербурзі сталась масштабна пожежа на складі. Площа загоряння - 12 тис. кв. м.

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