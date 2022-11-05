У російській Костромі у пожежі в кафе "Полігон" загинуло 15 осіб, причиною загоряння міг стати постріл з ракетниці під час масової бійки
У кафе "Полігон" на вулиці Нікітській у російській Костромі сталася пожежа на 3500 кв. метрів, ймовірною причиною загоряння міг стати постріл з ракетниці під час масової бійки
Про це повідомили росЗМІ з посиланням на МНС Росії.
Відомо, що вночі 5 листопада в російському місті Кострома виникла масштабна пожежа через масову бійку в розважальному центрі "Полігон", унаслідок чого загинуло 15 людей, ще 4 постраждали.
Один з учасників бійки вистрілив із ракетниці і втік. Вогонь розповсюдився на площу близько 3500 квадратних метрів, у результаті чого в будівлі впав дах, і люди не змогли врятуватися.
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