На пороховому заводі у російській Пермі прогримів вибух. Виникла пожежа, є жертви, - ЗМІ
Ввечері, 22 жовтня, у російській Пермі виникла пожежа і стався вибух на пороховому заводі
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За інформацію від очевидців, під завалами порохового заводу у Пермі можуть перебувати чотири особи. Відомо, як мінімум про трьох загиблих. На підприємстві працюють рятувальники.
На виробництві виникла пожежа площею 20 квадратних метрів. Це не перший випадок вибуху в Пермі. Подібні трагедії на пороховому заводі відбуваються регулярно. Востаннє підприємство вибухало у травні. Тоді загинули три співробітниці.
Декілька днів тому повідомлялось, що в районі заводу було видно дим.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе