Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацію від очевидців, під завалами порохового заводу у Пермі можуть перебувати чотири особи. Відомо, як мінімум про трьох загиблих. На підприємстві працюють рятувальники.

На виробництві виникла пожежа площею 20 квадратних метрів. Це не перший випадок вибуху в Пермі. Подібні трагедії на пороховому заводі відбуваються регулярно. Востаннє підприємство вибухало у травні. Тоді загинули три співробітниці.

Декілька днів тому повідомлялось, що в районі заводу було видно дим.

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