У середмісті Москви горить склад площею близько 2 тис. м
Російські ЗМІ повідомляють про займання в центрі Москви, біля Комсомольської площі також відомої як Площа трьох вокзалів. Масштаб пожежі оцінюють у 2 тисячі квадратних метрів
Про це інформує російська державна інформаційна агенція "РИА новости" та низка новинних каналів у телеграм.
Екстрені служби Москви повідомили, що площа пожежі в районі Комсомольської площі в центрі Москви досягла 1,9 тис."квадратів".
Телеграм-канал "112" пише, що в будівлі складського приміщення, де й сталося займання, обвалилися сходи. Там були люди, їхня доля невідома.
Також, попередньо, впали міжповерхові перекриття площею 500 квадратних метрів.
До гасіння пожежі готують авіацію. Вже залучено пожежний потяг.
- Нагадаємо, 19 листопада в Росії на Сахаліні стався вибух, після чого обвалився житловий будинок, є 3 померлих та 9 поранених осіб.
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