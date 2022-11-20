У середмісті Москви горить склад площею близько 2 тис. м

Про це інформує російська державна інформаційна агенція "РИА новости" та низка новинних каналів у телеграм.

Екстрені служби Москви повідомили, що площа пожежі в районі Комсомольської площі в центрі Москви досягла 1,9 тис."квадратів".

Телеграм-канал "112" пише, що в будівлі складського приміщення, де й сталося займання, обвалилися сходи. Там були люди, їхня доля невідома.

Також, попередньо, впали міжповерхові перекриття площею 500 квадратних метрів.

До гасіння пожежі готують авіацію. Вже залучено пожежний потяг.

Нагадаємо, 19 листопада в Росії на Сахаліні стався вибух, після чого обвалився житловий будинок, є 3 померлих та 9 поранених осіб.

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