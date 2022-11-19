У Росії на Сахаліні стався обвал багатоповерхового будинку. Є жертви
На Далекому Сході РФ стався вибух в одному з багатоповерхових будинків Сахаліна
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Інцидент стався у селищі Тимівське на Сахаліні. У 5-поверховому будинку прогримів вибух газового балона. Внаслідок цього стався обвал з п'ятого по перший поверхи.
На місці працюють російські спецслужби, які розбирають завали будинку. Вже відомо про 3 померлих та 9 поранених осіб. Роботи з пошуків ще тривають.
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