Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інцидент стався у селищі Тимівське на Сахаліні. У 5-поверховому будинку прогримів вибух газового балона. Внаслідок цього стався обвал з п'ятого по перший поверхи.

На місці працюють російські спецслужби, які розбирають завали будинку. Вже відомо про 3 померлих та 9 поранених осіб. Роботи з пошуків ще тривають.

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