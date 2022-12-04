У російському Нижньовартовську через вибух газового балона обвалилися два поверхи п'ятиповерхівки, є загиблі
У російському місті Нижньовартовськ через вибух газового балона у п'ятиповерховому будинку загинуло щонайменше чотири особи
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За офіційними даними, причиною обвалення двох поверхів у п'ятиповерховому житловому будинку у Нижньовартовську став вибух газу. За словами мера міста Дмитра Кощенка, будинок не був газифікований.
Пізніше в екстрених службах повідомили, що причиною вибуху стало неправильне встановлення газового балона та порушення правил його експлуатації.
Наразі у міністерстві надзвичайних ситуацій РФ офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб. Триває розбір завалів, під якими можуть бути постраждалі.
Нижньовартовськ розташований у Ханти-Мансійському окрузі Тюменської області, де зосереджені одні з найбільших покладів нафти та газу e РФ.
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