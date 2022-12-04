Про це повідомляють російські ЗМІ.

За офіційними даними, причиною обвалення двох поверхів у п'ятиповерховому житловому будинку у Нижньовартовську став вибух газу. За словами мера міста Дмитра Кощенка, будинок не був газифікований.

Пізніше в екстрених службах повідомили, що причиною вибуху стало неправильне встановлення газового балона та порушення правил його експлуатації.

Наразі у міністерстві надзвичайних ситуацій РФ офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб. Триває розбір завалів, під якими можуть бути постраждалі.

Нижньовартовськ розташований у Ханти-Мансійському окрузі Тюменської області, де зосереджені одні з найбільших покладів нафти та газу e РФ.

5 листопада у російській Костромі у пожежі в кафе "Полігон" загинуло 15 осіб, причиною загоряння став постріл з ракетниці під час масової бійки, який зробив військовий, який брав участь у віні проти України.

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