Під Москвою горить торговий центр, є постраждалий

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на ГУ МНС РФ й екстрені служби.

Як зазначають фахівці, відбулося займання будматеріалів на відкритому майданчику біля ТЦ на площі 200 кв. м, проте вогонь поширився на перший поверх будівлі.

Станом на 08:50 російське МНС наголошує, що площа займання 500 кв. м. До гасіння залучено 45 осіб та 14 одиниць спецтехніки.

Усіх співробітників було евакуйовано. Постраждав охоронець торгового центру.

Причиною пожежі стало коротке замикання через дощ, кажуть екстрені служби.

20 листопада повідомлялося про займання на складі в середмісті Москви, площа пожежі склала 2 тис. м.

А 4 грудня у російському місті Нижньовартовськ через вибух газового балона у п'ятиповерховому будинку загинуло щонайменше чотири особи.

Вже 9 грудня повідомлялося, що в торговому центрі Москви "Мега Хімки" сталася масштабна пожежа, загинула людина. Збитки сягають 30 млрд рублів.

Того ж дня у російському Барнаулі сталася пожежа на Алтайському шинному комбінаті, площа займання сягала тисячі кв. метрів.

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