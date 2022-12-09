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У Росії ще одна пожежа за добу: в Барнаулі горить будівля шинного комбінату

9 грудня, 2022 п'ятниця
10:08
Світ Пожежа на підприємстві в Барнаулі

У російському Барнаулі сталася пожежа на Алтайському шинному комбінаті, площа займання сягає тисячі кв. метрів

Про це інформувало російське інформагентство ТАСС. 

Зазначається, що пожежа сталася на одному з виробничих приміщень Алтайського шинного комбінату в Барнаулі. 

Площа займання складала приблизно тисячу кв.м, ГУ МНС Росії ухвалило рішення про збільшення угрупування екстреного реагування. 

За даними офіційного сайту підприємства, там виробляються шини Nortec.

Нагадаємо, ранком 9 грудня повідомлялося, що в торговому центрі Москви "Мега Хімки" спалахнула масштабна пожежа: стався обвал, загинула людина.

  • 5 листопада у російській Костромі у пожежі в кафе "Полігон" загинуло 15 осіб, причиною загоряння став постріл з ракетниці під час масової бійки, який зробив військовий, який брав участь у війні проти України. 
  • 20 листопада повідомлялося про займання на складі в середмісті Москви, площа пожежі склала 2 тис. м.
  • А 4 грудня у російському місті Нижньовартовськ через вибух газового балона у п'ятиповерховому будинку загинуло щонайменше чотири особи.

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Економіка
Росія
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