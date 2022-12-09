У Росії ще одна пожежа за добу: в Барнаулі горить будівля шинного комбінату
У російському Барнаулі сталася пожежа на Алтайському шинному комбінаті, площа займання сягає тисячі кв. метрів
Про це інформувало російське інформагентство ТАСС.
Зазначається, що пожежа сталася на одному з виробничих приміщень Алтайського шинного комбінату в Барнаулі.
Площа займання складала приблизно тисячу кв.м, ГУ МНС Росії ухвалило рішення про збільшення угрупування екстреного реагування.
За даними офіційного сайту підприємства, там виробляються шини Nortec.
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