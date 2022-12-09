У Росії ще одна пожежа за добу: в Барнаулі горить будівля шинного комбінату

Про це інформувало російське інформагентство ТАСС.

Зазначається, що пожежа сталася на одному з виробничих приміщень Алтайського шинного комбінату в Барнаулі.

Площа займання складала приблизно тисячу кв.м, ГУ МНС Росії ухвалило рішення про збільшення угрупування екстреного реагування.

За даними офіційного сайту підприємства, там виробляються шини Nortec.

Нагадаємо, ранком 9 грудня повідомлялося, що в торговому центрі Москви "Мега Хімки" спалахнула масштабна пожежа: стався обвал, загинула людина.

5 листопада у російській Костромі у пожежі в кафе "Полігон" загинуло 15 осіб, причиною загоряння став постріл з ракетниці під час масової бійки, який зробив військовий, який брав участь у війні проти України.

20 листопада повідомлялося про займання на складі в середмісті Москви, площа пожежі склала 2 тис. м.

А 4 грудня у російському місті Нижньовартовськ через вибух газового балона у п'ятиповерховому будинку загинуло щонайменше чотири особи.

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