Окупанти вночі обстріляли нафтогазову інфраструктуру Харківщини, виникла масштабна пожежа
У ніч на 20 грудня рашисти завдали ракетних ударів по нафтогазовій інфраструктурі Харківської області, внаслідок цього виникла масштабна пожежа
Про це інформує Нафтогаз.
Відомо, що уночі 20 грудня російські загарбники вкотре обстріляли інфраструктуру Нафтогазу. Ракети ворона влучили в один з об'єктів на Харківщині.
"Збитки оцінимо пізніше, після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго залишатиметься вигнанцем на світовій арені", - сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
Повідомляється, що на місці виникла масштабна пожежа. Постраждалих немає.
Станом на 12:05 триває ліквідація загоряння.
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