Про це інформує Нафтогаз.

Відомо, що уночі 20 грудня російські загарбники вкотре обстріляли інфраструктуру Нафтогазу. Ракети ворона влучили в один з об'єктів на Харківщині.

"Збитки оцінимо пізніше, після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго залишатиметься вигнанцем на світовій арені", - сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Повідомляється, що на місці виникла масштабна пожежа. Постраждалих немає.

Станом на 12:05 триває ліквідація загоряння.

Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Російські загарбники 19 грудня завдали 42 удари по території Херсонщини, унаслідок чого пошкоджень зазнали об’єкт критичної інфраструктури, заклад освіти, адміністративні та житлові будинки.

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