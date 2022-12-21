ЄС скоротив споживання газу на 20% за останні 4 місяці

Про це звітувало статистичне агентство ЄС Eurostat.

Відповідно до регламенту Ради ЄС, із серпня 2022 року по березень 2023-го країни зобов'язувалися зменшити споживання газу на 15%. Зазначається, що в серпні-листопаді в 18 країнах показники споживання скоротилися ще більше: у Фінляндії (-52,7%), Латвії (-43,2%) та Литві (-41,6%).

"Шість держав-членів, скоротивши споживання природного газу, ще не досягли цільового показника у 15%. Натомість на Мальті (+7,1%) та у Словаччині (+2,6%) споживання природного газу зросло", - повідомили в Eurostat.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, що Молдова позбулася залежності від російського газу: Молдовагаз почав закуповувати продукт у підприємства SA Energocom для споживання на правому березі Дністра, так країна стала незалежною від російського Газпрому.

19 грудня поінформували, що міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на газ. Вона становитиме €180 за мегават-годину (МВт•год).

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