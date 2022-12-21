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ЄС скоротив споживання газу на 20% за останні 4 місяці

21 грудня, 2022 середа
06:32
Світ на фото: газова плита

Із серпня по листопад 2022 року в Європейському Союзі зменшили споживання природного газу на 20%. Дані порівняли зі статистикою цього ж періоду за останні 5 років

Про це звітувало статистичне агентство ЄС Eurostat.

Відповідно до регламенту Ради ЄС, із серпня 2022 року по березень 2023-го країни зобов'язувалися зменшити споживання газу на 15%. Зазначається, що в серпні-листопаді в 18 країнах показники споживання скоротилися ще більше: у Фінляндії (-52,7%), Латвії (-43,2%) та Литві (-41,6%).

"Шість держав-членів, скоротивши споживання природного газу, ще не досягли цільового показника у 15%. Натомість на Мальті (+7,1%) та у Словаччині (+2,6%) споживання природного газу зросло", - повідомили в Eurostat.

  • Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, що Молдова позбулася залежності від російського газу: Молдовагаз почав закуповувати продукт у підприємства SA Energocom для споживання на правому березі Дністра, так країна стала незалежною від російського Газпрому.
  • 19 грудня поінформували, що міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на газ. Вона становитиме €180 за мегават-годину (МВт•год).

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Економіка
ЄС
газ
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