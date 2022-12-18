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Молдова позбавилася залежності від російського газу, - молдовський міністр Андрій Спину

18 грудня, 2022 неділя
07:29
Світ Російський газ

Молдовагаз почав закуповувати газ у підприємства SA Energocom для споживання на правому березі Дністра, так країна стала незалежною від російського Газпрому

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр Молдови Андрій Спину.

"Вперше в історії нашої країни правий берег не споживатиме газ, що постачається Газпромом. З минулого року ми обіцяли створити резерви та знайти альтернативи, щоб перестати бути залежними від одного джерела. Ми досягли цього", - написав він.

Зазначається, що "Молдовагаз" у грудні придбає у держпідприємства "Енергоком" близько 100 млн куб. м газу за попередньою середньою ціною $1108,61 за 1 тис. куб. м.

"Важливо, що після цього рішення тариф не зміниться. Громадяни й надалі отримуватимуть підтримку, і ми добре переживемо цю зиму", - наголосив Андрій Спину.

  • Нагадаємо, 29 липня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів хоче купувати газ у Румунії, і важливо, щоб це стало можливим якнайшвидше.
  • 1 жовтня повідомлялося, що російський Газпром з того дня почне скорочувати постачання природного газу до Молдови приблизно на 30%.
  • 14 грудня віцепрем’єр-міністр Молдови Андрей Спину заявив, що Кишинів подасть до суду на російський Газпром. Компанія не виконує контракт, підписаний з Moldovagaz.

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Економіка
Росія
газ
Молдова
Енергія
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