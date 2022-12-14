Про це інформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У ніч на 14 грудня ворог здійснив атаки на Нікополь та Марганець, під вогнем "градів", "ураганів" та важкої артилерії опинилася цивільна інфраструктура.

За даними Валентина Резніченка, у Нікополі уражено кілька приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід та лінії електропередачі.

У Марганці російські снаряди поцілили в близько 10 приватних будинків та господарських приміщень, авто, газогони та електромережі.

"В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали. Усюди минулося без постраждалих", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, за 13 грудня росіяни здійснили 28 ударів по прикордонних громадах Сумської області, РФ гатила по пожежній частині на Сумщині - згорів автомобіль. Також пошкоджено сільський клуб.

Протягом доби 13 грудня окупанти завдали 2 ракетні удари по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та Харківщини, а також здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ.

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