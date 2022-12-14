Вночі росіяни обстріляли Нікопольщину: пошкоджено приватні будинки, газогони та електромережі
У ніч на 14 грудня окупанти гатили по двох громадах Дніпропетровщини: "градами", "ураганами" й важкою артилерією уражено приватні будинки, газогони та електромережі
Про це інформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У ніч на 14 грудня ворог здійснив атаки на Нікополь та Марганець, під вогнем "градів", "ураганів" та важкої артилерії опинилася цивільна інфраструктура.
За даними Валентина Резніченка, у Нікополі уражено кілька приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід та лінії електропередачі.
У Марганці російські снаряди поцілили в близько 10 приватних будинків та господарських приміщень, авто, газогони та електромережі.
"В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали. Усюди минулося без постраждалих", - зазначив голова ОВА.
- Нагадаємо, за 13 грудня росіяни здійснили 28 ударів по прикордонних громадах Сумської області, РФ гатила по пожежній частині на Сумщині - згорів автомобіль. Також пошкоджено сільський клуб.
- Протягом доби 13 грудня окупанти завдали 2 ракетні удари по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та Харківщини, а також здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.2
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе