РФ вдарила по пожежній частині на Сумщині - згорів автомобіль. Терористи також пошкодили сільський клуб
За день, 13 грудня, російські терористи завдали 28 ударів по прикордонних громадах Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Росіяни били по Есманській, Білопільській та Хотінській громадах Сумської області. Противник завдав 28 ударів.
"На Хотінську громаду росіяни з безпілотника скинули дві вибухівки. По Білопільській громаді ворог вів мінометний обстріл. Було 8 прильотів. Есманьська громада: по прикордонному селу армійці РФ випустили 18 снарядів із САУ. Вибухи пошкодили приміщення пожежної частини та автомобіль в ній. Також постраждала будівля сільського клубу", - пише Живицький.
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