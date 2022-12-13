Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни били по Есманській, Білопільській та Хотінській громадах Сумської області. Противник завдав 28 ударів.

"На Хотінську громаду росіяни з безпілотника скинули дві вибухівки. По Білопільській громаді ворог вів мінометний обстріл. Було 8 прильотів. Есманьська громада: по прикордонному селу армійці РФ випустили 18 снарядів із САУ. Вибухи пошкодили приміщення пожежної частини та автомобіль в ній. Також постраждала будівля сільського клубу", - пише Живицький.

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