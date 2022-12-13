За добу противник завдав по Україні 2 ракетних ударів і здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ
Протягом доби 13 грудня окупанти завдали 2 ракетні удари по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та Харківщини, а також здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ
Про це повідомляє Генштаб на facebook.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, на інших напрямках ситуація наступна:
- На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Середина-Буда і Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.
- На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів: Греківка, Площанка і Невське Луганської області, а також Терни, Ямполівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже двадцяти населених пунктів, зокрема: Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 25-ти населених пунктів зокрема: Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське Запорізької області, а також Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Милове, Херсонської області та міста Херсон.
У ніч на 13 грудня російські війська завдали удару по Куп'янську, унаслідок чого чоловік отримав поранення та було зруйновано двоповерхову адмінбудівлю.
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