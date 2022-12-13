Про це повідомляє Генштаб на facebook.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, на інших напрямках ситуація наступна:

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Середина-Буда і Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.

ворог обстріляв райони населених пунктів Середина-Буда і Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині. На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів: Греківка, Площанка і Невське Луганської області, а також Терни, Ямполівка Донецької області.

ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів: Греківка, Площанка і Невське Луганської області, а також Терни, Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне Донецької області.

противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже двадцяти населених пунктів, зокрема: Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже двадцяти населених пунктів, зокрема: Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області.

ворог здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 25-ти населених пунктів зокрема: Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське Запорізької області, а також Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Милове, Херсонської області та міста Херсон.

У ніч на 13 грудня російські війська завдали удару по Куп'янську, унаслідок чого чоловік отримав поранення та було зруйновано двоповерхову адмінбудівлю.

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