Окупанти обстріляли Куп'янськ з С-300: зруйновано адмінбудівлю, поранено чоловіка

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що місто обстрілювали з системи С-300. Ракета влучила у двоповерхову адмін будівлю, унаслідок чого зайнялася пожежа на площу 400 м кв. Будівлю повністю зруйновано.

Поранення отримав 54-річний фельдшер, який близько 4 ранку їхав на виклик у Куп'янську: у машині швидкої допомоги вибуховою хвилею вибило вікна. Чоловікові одразу надали медичну допомогу.

Також на Куп'янському напрямку окупанти здійснювали обстріли з танків і артилерії в районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Берестового. Жертв і постраждалих немає.

Крім того, під ворожі удари потрапили Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківщини.

11 грудня окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківщини.