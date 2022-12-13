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Окупанти обстріляли Куп'янськ з С-300: зруйновано адмінбудівлю, поранено чоловіка

13 грудня, 2022 вiвторок
09:44
війна з Росією на фото: руйнування

У ніч на 13 грудня російські війська завдали удару по Куп'янську, унаслідок чого чоловік отримав поранення та було зруйновано двоповерхову адмінбудівлю

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що місто обстрілювали з системи С-300. Ракета влучила у двоповерхову адмін будівлю, унаслідок чого зайнялася пожежа на площу 400 м кв. Будівлю повністю зруйновано.

Поранення отримав 54-річний фельдшер, який близько 4 ранку їхав на виклик у Куп'янську: у машині швидкої допомоги вибуховою хвилею вибило вікна. Чоловікові одразу надали медичну допомогу.

Також на Куп'янському напрямку окупанти здійснювали обстріли з танків і артилерії в районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Берестового. Жертв і постраждалих немає.

Крім того, під ворожі удари потрапили Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківщини.

  • 11 грудня окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківщини.

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Олег Синєгубов
деокупація України
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