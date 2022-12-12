Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



"Ворог протягом минулої доби обстріляв 12 населених пунктів Харківщини, які розташовані неподалік лінії зіткнення", - пише Синєгубов.

Рашисти гатили по населених пунктах Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна та Кам’янка з мінометів та артилерії.

"Найбільше від обстрілів потерпає Куп’янський напрямок. Там ворог обстріляв Кислівку, Котлярівку, Табаївку і Берестове", - наголосив очільник області.

У селі Глибоке Харківського району внаслідок обстрілів окупантів горіли два дачні будинки.

Повідомляється, що серед мирного населення ніхто не постраждав.

Обласний центр екстреної медичної допомоги повідомляє, що в місті Балаклія 58 річна жінка отримала поранення. Місцева наступила на вибухонебезпечний предмет. Її госпіталізована в середньому стані.

За добу, 11 грудня, піротехніки знищили 47 вибухонебезпечних предметів.

7 грудня на Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися черкаські поліцейські. Четверо людей загинуло, за життя ще чотирьох борються лікарі.

8 грудня представник державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре заявив, що на наявність мін необхідно перевірити понад 160 тис. кв. км території України.

11 грудня заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха заявив, що сніг ускладнює розмінування Харківщини.

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