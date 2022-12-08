"Найбільший виклик для саперів із часів Другої світової": держдеп США про розмінування України
Представник державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре заявив, що на наявність мін необхідно перевірити понад 10 тис. кв. км території України
Про це він повідомив під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США, цитує "Голос Америки".
Тірре зазначив, що російські війська використовують в Україні таку ж тактику, як і терористи ІДІЛу в Сирії та Іраку: заміновують цивільні будинки, дитячі іграшки та навіть тіла вбитих.
"Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити скільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок", - наголосив він.
Для саперів, за його словами, розмінування України стане найбільшим викликом з часів Другої світової. Наразі для цього команд недостатньо, тож США планують надати для цього додаткове обладнання та посилити допомогу з підготовкою саперів. Зокрема держдеп уже виділив 91,5 млн доларів на допомогу Україні з розмінуванням. Ці кошти спрямовують на навчання саперів, надання спеціального обладнання, а також на забезпечення роботи команд з розмінування.
- 6 грудня стало відомо, що Канада виділить Україні обладнання на розмінування на суму 11 млн доларів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе