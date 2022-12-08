Про це він повідомив під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США, цитує "Голос Америки".

Тірре зазначив, що російські війська використовують в Україні таку ж тактику, як і терористи ІДІЛу в Сирії та Іраку: заміновують цивільні будинки, дитячі іграшки та навіть тіла вбитих.

"Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити скільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок", - наголосив він.

Для саперів, за його словами, розмінування України стане найбільшим викликом з часів Другої світової. Наразі для цього команд недостатньо, тож США планують надати для цього додаткове обладнання та посилити допомогу з підготовкою саперів. Зокрема держдеп уже виділив 91,5 млн доларів на допомогу Україні з розмінуванням. Ці кошти спрямовують на навчання саперів, надання спеціального обладнання, а також на забезпечення роботи команд з розмінування.

6 грудня стало відомо, що Канада виділить Україні обладнання на розмінування на суму 11 млн доларів.