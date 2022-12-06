Обладнання на $11 млн. Канада допоможе Україні з розмінуванням територій
Канада передасть Україні обладнання, щоб допомогти в розмінуванні територій
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з інформацією, допомога, зокрема, допоможе у фінансуванні виявлення та знешкодження наземних мін та вибухонебезпечних боєприпасів, що не розірвалися.
"Згідно з оцінками української влади, міни виявлені на 30% території країни", – сказала міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі під час виступу у Карлтонському університеті в Оттаві.
Канада надасть протимінні костюми для захисту українських саперів, а також профінансує сучасні дистанційно керовані системи розмінування для чищення великих територій, таких як сільськогосподарські угіддя.
- Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що підтримка України з боку НАТО лише посилилася після того, як Росія обстріляла енергоінфраструктуру України.
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