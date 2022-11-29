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Після російських обстрілів енергоінфраструктури підтримка України з боку союзників лише посилилася, - голова МЗС Канади

29 листопада, 2022 вiвторок
13:26
війна з Росією Мелані Джолі

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що підтримка України з боку НАТО лише посилилася після того, як Росія обстріляла енергоінфраструктуру України

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню The Guardian.

"Росія взагалі не за столом переговорів. І тому наша мета зараз - просто зміцнити позиції України на місцях через військову допомогу, обмін розвідданими та фінансову підтримку", - сказала Жолі.

Вона зазначила, що за допомогою цих дій їм вдасться зміцнити позиції України за столом переговорів. На думку голови канадського МЗС, врешті-решт вдасться знайти дипломатичне рішення, яке "було в кожному конфлікті".

Жолі також наголосила, що попри повідомлення про обережність західних партнерів щодо постачання зброї Україні та їхнього занепокоєння щодо швидкості використання Україною власних боєприпасів, підтримка з боку НАТО залишається. Голова МЗС Канади зазначила, що "сильна підтримка України" спостерігається напередодні саміту країн членів Альянсу. Зокрема, ця вона посилилася після того, як Росія націлилися на цивільну інфраструктуру України.

"Ми повинні переконатися, що українці зможуть пережити цю важку зиму", - наголосила Жолі.

Вона додала, що міністри енергетики країн НАТО вже шукають шляхи розв'язання енергетичної кризи, яка наближається.

Жолі нагадала, що Канада пообіцяла виділити 500 млн канадських доларів на нову військову допомогу Україні, яку оголосили на саміті G20 в Джакарті.

Також зазначають, що нині міжнародна допомога дедалі більше зосереджується на предметах, які допоможуть легше пережити відключення електроенергії та зроблять їх менш тривалими. Мовиться про генератори та автотрансформатори.

Крім того, упродовж наступних трьох днів високопосадові НАТО обговорять гуманітарні аспекти війни в Україні. Зустріч відбудеться в Бухаресті, Румунія.

  • 29 листопада стало відомо, що США анонсують допомогу для відновлення потужностей української енергосистеми, пошкодженої внаслідок російських ударів.

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