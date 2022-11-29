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США анонсують допомогу для енергосистеми України 29 листопада, – Reuters

29 листопада, 2022 вiвторок
07:22
Світ електроенергія

У США планують допомогти відновити потужності української енергосистеми, пошкодженої внаслідок російських ударів. Про допомогу оголосить Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 листопада

Про це заявив високопоставлений чиновник держдепартаменту на умовах анонімності, передає Reuters.

Зауважимо, Блінкен прибув до Румунії 28 листопада ввечері напередодні зустрічей із союзниками НАТО.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав деяким дипломатам НАТО, що найбільшим елементом енергетичної інфраструктури країни, які потребують відновлення, є трансформатори.

Як зазначає у повідомленні офіційний представник США, Вашингтон працював з американськими постачальниками комунальних послуг та обладнання, а також з європейськими країнами, аби знайти обладнання, яке може допомогти відновити високовольтні станції передачі в Україні.

На зустрічі нової координаційної групи з енергетики, до якої входять Велика сімка та інші держави, Блінкен розповість про те, що Штатам вдалося мобілізувати для енергетики, і про плани щодо доставки цього обладнання в Україну "якнайшвидше в найближчі кілька тижнів", сказав чиновник.

Поряд з цим представник США не уточнив, в якій формі буде надано допомогу і скільки вона коштуватиме. Окрім того, Вашингтон закликає інші країни зробити те саме, щоб Київ міг запобігти відключенню електроенергії

  • Нагадаємо, Нафтогаз запросив додатковий газ у США.

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війна з Росією
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допомога США Україні
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