Нафтогаз запросив додатковий газ у США

Про це він написав у фейсбуці.

"Продовжую співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у новій ролі - провів зустріч з Ерін МакКі, главою USAID - US Agency for International Development у Європі та Азії. Ключове - додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону!" - зауважив Чернишов.

Також порушувалося питання щодо поставок метанолу, газових компресорів, дизельних генераторів і обладнання для видобутку газу.

У жовтні очільник уряду Денис Шмигаль раніше казав, що у сховищах України зберігається 14,2 млрд кубів газу, яких достатньо, щоб стабільно пережити зиму.

Вже наприкінці листопада стало відомо, що Норвегія допоможе Україні закупити газ на зиму, надавши 195 мільйонів доларів.

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