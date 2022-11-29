Нафтогаз запросив додатковий газ у США
Голова правління НАК Нафтогаз-Україна Олексій Чернишев звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) для проходження зими, запросивши можливість постачання додаткового газу
Про це він написав у фейсбуці.
"Продовжую співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у новій ролі - провів зустріч з Ерін МакКі, главою USAID - US Agency for International Development у Європі та Азії. Ключове - додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону!" - зауважив Чернишов.
Також порушувалося питання щодо поставок метанолу, газових компресорів, дизельних генераторів і обладнання для видобутку газу.
- У жовтні очільник уряду Денис Шмигаль раніше казав, що у сховищах України зберігається 14,2 млрд кубів газу, яких достатньо, щоб стабільно пережити зиму.
- Вже наприкінці листопада стало відомо, що Норвегія допоможе Україні закупити газ на зиму, надавши 195 мільйонів доларів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.13Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе