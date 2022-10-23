В українських сховищах достатньо газу для опалювального сезону, - Шмигаль
У сховищах України зберігається 14,2 млрд кубів газу, яких достатньо, щоб стабільно пережити зиму
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці.
Він зауважив, що в країні, незважаючи на російські обстріли, розпочався опалювальний сезон. У більшості українських міст уже вмикають теплоенергію.
"Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму", - наголосив прем'єр.
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