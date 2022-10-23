Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці.

Він зауважив, що в країні, незважаючи на російські обстріли, розпочався опалювальний сезон. У більшості українських міст уже вмикають теплоенергію.

"Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму", - наголосив прем'єр.

13 жовтня міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно.

Голова Луганської ОВА сказав, що мешканцям тих міст і сіл Луганщини, де були бої, доведеться зимувати за межами області через відсутність опалення.

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 20 жовтня в столиці розпочнеться опалювальний сезон.

21 жовтня голова Донецької ОВА Павло Кириленко запевнив, що в регіоні планують почати опалювальний сезон із 1 листопада.

22 жовтня відповідальний за питання ЖКГ заступник мера Києва Петро Пантелеєв заявив, що багатоповерхівки столиці можуть на кілька днів або тижнів можуть залишитися лишитися без централізованого опалення.

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