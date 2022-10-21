На Донеччині 1 листопада розпочнеться опалювальний сезон, - голова ОВА

Про це Кириленко заявив в етері телемарафону.

"До опалювального сезону ми підходимо з газопостачанням області, якби складно не було на Донеччині. 1 листопада ми розраховуємо подавати тепло в приватний сектор, критичну інфраструктуру та в 15 громадах у багатоквартирні будинки", - сказав очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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