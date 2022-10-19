Київ розпочне опалювальний сезон 20 жовтня, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 20 жовтня в Києві розпочнеться опалювальний сезон
Про це він написав у телеграмі.
Кличко зазначив, що комунальні служби в умовах воєнного стану здійснили всі необхідні підготовчі роботи. Наразі всі комунальники працюють у посиленому режимі, оскільки розуміють, що через постійні обстріли критичної інфраструктури України зима цьогоріч буде важкою.
За словами Кличка, у місті на 10% збільшили чисельність аварійно-рятувальних служб. Також столиця придбала додаткову техніку та матеріали.
"Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи насамперед з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі", - зазначив мер Києва.
Він зазначив, що важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економії електроенергії. Перед киянами постане завдання не перевантажувати систему електропостачання, зокрема не вмикати кондиціонери та електрообігрівачі.
- 7 жовтня опалювальний сезон у Києві розпочався для лікарень і садочків.
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