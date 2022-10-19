Київ розпочне опалювальний сезон 20 жовтня, - Кличко

Про це він написав у телеграмі.

Кличко зазначив, що комунальні служби в умовах воєнного стану здійснили всі необхідні підготовчі роботи. Наразі всі комунальники працюють у посиленому режимі, оскільки розуміють, що через постійні обстріли критичної інфраструктури України зима цьогоріч буде важкою.

За словами Кличка, у місті на 10% збільшили чисельність аварійно-рятувальних служб. Також столиця придбала додаткову техніку та матеріали.

"Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи насамперед з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі", - зазначив мер Києва.

Він зазначив, що важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економії електроенергії. Перед киянами постане завдання не перевантажувати систему електропостачання, зокрема не вмикати кондиціонери та електрообігрівачі.

7 жовтня опалювальний сезон у Києві розпочався для лікарень і садочків.