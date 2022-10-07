Про це він написав у телеграмі.

"Підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально - за заявками їх керівників. Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла", - ідеться в повідомлені.

Таке рішення забезпечить комфорт перебування в приміщеннях, а також не дозволить дарма витрачати тепло. Більшість закладів уже оснащені індивідуальними тепловими пунктами. Вони дозволять регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

"Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним", - написав Кличко.

7 жовтня виконавчий директор Асоціації міст Слобожан заявив, що Україна запровадить режим економії опалення.