Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

"Це буде дуже складний опалювальний сезон, тут об'єктивно зрозуміло. І ви знаєте, що прийнято постанову Кабінету Міністрів, яка передбачає зменшення на 10% обсягів споживання газу муніципалітетами, які доведуть відповідно це рішення до підприємств і електропостачань. Тобто у нас в країні буде запроваджено режим економії, як робиться це в інших країнах Європи. Тому звісно, що профільне Міністерство звернулося до всіх мешканців, навіть зробили інформаційні плакати з пропозицією провести елементарні заходи утеплення і дбайливо ставитися до використання тепла", - сказав Олександр Слобожан.

Виконавчий директор Асоціації міст повідомив, що наразі муніципалітети готові до економії газу, багато міст підготувалося до опалювального сезону, який очікується з 15 жовтня.

"Муніципалітети у випадку економії готові, технологічно вже низка міст заявила 100% готовність до опалювального сезону, чекаємо тепер на температурний режим. Відповідно, якщо три дні температура тримається 8°C і нижче, то має бути включене опалення. Хоча вже є інформація про те, що в закладах соціальної сфери, наприклад на Заході України, що стосується медичних закладів, то вмикалося опалення, коли був несприятливий температурний режим. А так очікуємо з 15 жовтня початку опалювального сезону, у першу чергу вмикатимуться заклади соціальної структури й потім, відповідно, житловий фонд", - додав він.