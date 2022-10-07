Україна запровадить режим економії опалення, як це прийнято в інших країнах Європи , - виконавчий директор Асоціації міст Слобожан
Виконавчий директор Асоціації міст Олександр Слобожан зазначив, що Кабінет Міністрів зменшив на 10% обсяг споживання газу муніципалітетами, Україна запровадить режим економії опалення, щоб пережити цю складну зиму
Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.
"Це буде дуже складний опалювальний сезон, тут об'єктивно зрозуміло. І ви знаєте, що прийнято постанову Кабінету Міністрів, яка передбачає зменшення на 10% обсягів споживання газу муніципалітетами, які доведуть відповідно це рішення до підприємств і електропостачань. Тобто у нас в країні буде запроваджено режим економії, як робиться це в інших країнах Європи. Тому звісно, що профільне Міністерство звернулося до всіх мешканців, навіть зробили інформаційні плакати з пропозицією провести елементарні заходи утеплення і дбайливо ставитися до використання тепла", - сказав Олександр Слобожан.
Виконавчий директор Асоціації міст повідомив, що наразі муніципалітети готові до економії газу, багато міст підготувалося до опалювального сезону, який очікується з 15 жовтня.
"Муніципалітети у випадку економії готові, технологічно вже низка міст заявила 100% готовність до опалювального сезону, чекаємо тепер на температурний режим. Відповідно, якщо три дні температура тримається 8°C і нижче, то має бути включене опалення. Хоча вже є інформація про те, що в закладах соціальної сфери, наприклад на Заході України, що стосується медичних закладів, то вмикалося опалення, коли був несприятливий температурний режим. А так очікуємо з 15 жовтня початку опалювального сезону, у першу чергу вмикатимуться заклади соціальної структури й потім, відповідно, житловий фонд", - додав він.
- Кабінет міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Постановою від 19 липня 2022 року зафіксовані ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ, споживання буде зменшено на 10%.
- В Україні знищено понад 400 обʼєктів критичної інфраструктури, які забезпечують теплопостачання та постачання гарячої води.
- До наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення завдяки альтернативним джерелам енергії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.23
Купівля 40.23Продаж 41.06
-
EUR
Купівля 38.98Продаж 40.04
- Актуальне
- Важливе