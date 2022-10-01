Про це на брифінгу в Житомирі розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє "Укрінформ".

"Досвід Житомира показує, що в більшості випадків можна до наступного опалювального сезону перейти з природного газу при опаленні, наприклад, на біомасу, сміття. Крім того, що ми вивчаємо цей позитивний досвід, ми працюємо з містом Житомир над трьома проєктами, які дозволяють виробляти тепло й електроенергію з біомаси. У цьому випадку – це біомаса та RDF (refuse derived fuel, тверде вторинне паливо, фактично – побутове сміття, - ред.). Це економічно та екологічно вигідно", - зазначив Вітренко.

За його словами, йдеться про будівництво в Житомирі трьох ТЕЦ, які працюватимуть на RDF та трісці. Їхня загальна потужність становитиме 50 мегаватів.

"Ми залучаємо для цього кошти від міжнародних партнерів. Такі проєкти технічно й економічно обґрунтовані та допомагають зробити так, аби у майбутньому вся енергетика була сталою. Ми також маємо самі усвідомлювати, наскільки важливо перейти з природного газу на біомасу, альтернативні джерела, теплові насоси якомога швидше. Бо за ринкової ціни на газ термін окупності таких проєктів - 2-3 місяці", - пояснив Вітренко.

За його словами, "Нафтогазу" економічно вигідніше допомогти зараз запустити такі проєкти, ніж імпортувати газ навіть на цей опалювальний сезон.

"Ми хочемо встановлювати обладнання, яке потім буде працювати багато років на місцевій сировині, а це розвиток місцевого бізнесу і створення робочих місць", - додав очільник НАК.

Вітренко зауважив, що наразі держава на 90% готова до опалювального сезону. В підземних газосховищах накопичено 13,9 млрд кубометрів газу. У західних областях України зараз збільшують видобуток газу, а у східних – стабілізують його, зокрема, завдяки звільненим територіям.

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