Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні за нашими даними в Україні знищено понад 400 обʼєктів критичної інфраструктури, які забезпечують теплопостачання та постачання гарячої води. З міського бюджету міста Харків вже виділили 60 млн грн на відбудову ТЕЦ. Ми очікуємо також, що державного бюджету буде виділено 70 млн грн. По містах Охтирка, Суми та Чернігів виділено по 100 млн грн на кожен населений пункт", - розповів Слобожан.

Виконавчий директор Асоціації міст додав, що підготовка міст до опалювального сезону продовжується.

"Враховуючи, що обстріли не припиняються, в резервному фонді передбачено 1,4 млрд грн для ДСНС на закупівлю спеціального обладнання. Зокрема, на генератори, які можуть забезпечити населені пункти теплопостачанням", - додав він.

Станом на 8 серпня 2022 року вартість задокументованих збитків інфраструктури після повномасштабного російського вторгнення становить $110.4 млрд, а сума для відновлення зросла до $188 млрд.

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