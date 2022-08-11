Для відбудови України після війни потрібно щонайменше $188 млрд, - KSE

Про це йдеться у дослідженні Київської школи економіки (KSE).

Повідомляють, що за останній тиждень сума збитків інфраструктури зросла на $2.1 млрд. Найбільша зміна відбулася в оцінці збитків інфраструктури, які вже сягають $33.4 млрд. Також за останній тиждень збитки сфер культури, туризму та спорту склали $1,3 млрд.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15.3 тис. багатоповерхівок, 115.9 тис. приватних будинків, 388 підприємств, 43.7 тис. одиниць сільськогосподарської техніки, 1991 магазинів, 511 адмінбудівель, 106.1 тис. легкових авто, 764 дитсадки, 934 медзаклади, 634 культурні споруди, 119 обʼєктів соціальної сфери.

За оцінками експертів проєкту, мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів за останній тиждень зросли на $3 млрд і складають $188 млрд.

Станом на 13 липня загальна сума потреб у відновленні зруйнованих активів України становила 165,1 мільярда доларів або 4,8 трлн гривень.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb