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"Така вірогідність є". Влада Києва готується до зимових днів та тижнів без теплопостачання

22 жовтня, 2022 субота
16:40
Економіка

Протягом опалювального періоду 2022-2023 року багатоповерхова житлова забудова міста Києва може на певний час лишитися без централізованого опалення. Йдеться по "дні" та "тижні"

До такого сценарію готується Київська міська державна адміністрація. Про це в інтерв'ю "Економічній правді", що вийшло сьогодні, 22 жовтня 2022 року, повідомив відповідальний за питання ЖКГ заступник столичного мера Петро Пантелеєв.

"Наскільки висока ймовірність того, що взимку у багатоквартирних будинках Києва кілька діб чи навіть тижнів не буде опалення?", - запитали у Пантелеєва.

"Така вірогідність є. Вона пов'язана не з дефіцитом газу чи технологічними питаннями, а з тим, що ворог полює на наші інфраструктурні об'єкти, руйнує енергетичні об'єкти. Ми повинні це розуміти та усвідомлювати", - пояснив посадовець.

При цьому він не став оцінювати вірогідність вдсутності тепла в оселях киян протягом днів чи тижнів у відсотках.

"Я не прогнозист, але відповідаю саме за цей напрямок. Ми плануємо свою діяльність з урахуванням того, що такі випадки будуть. Ми до цього готуємося", - зазначив Петро Пантелеєв.

Зокрема, влада Києва закуповує мобільні котельні.

"Мобільні котельні збираються спеціально під нас. Ми сподіваємося отримати їх через півтора місяця. Кількість не можу назвати, це конфіденційна інформація. Фактично, це причіп до вантажного автомобіля. Він легко пересувається по місту, підвозиться до обʼєкта, який необхідно обігріти", - додав заступник Віталія Кзличка.

Також Пантелеєв виступає за прихід на ринок комунальних послуг Києва комерційних компаній.

"На цьому ринку повинен активно працювати комерційний сектор. Він має конкурувати за обсяги робіт, активно брати в управління будинки. За законом, кожна будинкова громада може вибрати іншого комерційного управителя", - підсумував Петро Пантелеєв.

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Віталій Кличко
війна з Росією
опалювальний сезон
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